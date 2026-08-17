Okan Buruk görüntülü arayıp ikna etti! 28 milyon euroluk yıldız geliyor - Son Dakika
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Okan Buruk görüntülü arayıp ikna etti! 28 milyon euroluk yıldız geliyor

Okan Buruk görüntülü arayıp ikna etti! 28 milyon euroluk yıldız geliyor
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Galatasaray'ın 10 numara transferinde Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Sabah'ın haberine göre transferde Okan Buruk da devreye girerek 21 yaşındaki futbolcuyla bire bir görüştü. Batrakov'un bu hafta takıma katılması ve Erzurumspor maçının kadrosunda yer alması planlanıyor.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış maçında Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Şu ana kadar Nijerya asıllı Fransız ön libero Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, 10 numara bölgesine yapacağı transferi de resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

10 NUMARAYI RUSYA'DA BULDU

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray, uzun süredir devam eden 10 numara arayışında Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki futbolcunun transferi için Rus kulübüne 28 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

<a class='keyword-sd' href='/okan-buruk/' title='Okan Buruk'>Okan Buruk</a> görüntülü arayıp ikna etti! 28 milyon euroluk yıldız geliyor

OKAN BURUK BİZZAT DEVREYE GİRDİ

Batrakov'un ikna edilmesi sürecinde teknik direktör Okan Buruk'un önemli rol oynadığı öne sürüldü. Buruk'un daha önce Osimhen ve Sane transferlerinde olduğu gibi Batrakov ile de bire bir iletişim kurduğu, genç futbolcuya oyun planını ve kendisinden beklentilerini anlattığı ifade edildi. Okan Buruk ile yaptığı görüşmenin ardından tercihini Galatasaray'dan yana kullanan Batrakov'un, transferin gerçekleşmesi için Lokomotiv Moskova'yı da anlaşmaya zorladığı belirtildi.

ERZURUMSPOR MAÇINDA KADRODA OLMASI PLANLANIYOR

Haberde Batrakov'un bu hafta Galatasaray'a katılmasının beklendiği kaydedildi. Sarı-kırmızılıların transfer işlemlerini tamamlamasının ardından genç 10 numarayı cuma günü oynanacak Erzurumspor karşılaşmasının kadrosuna dahil etmeyi planladığı ifade edildi.

GEÇEN SEZON 17 GOL, 12 ASİST

Aleksey Batrakov, Lokomotiv Moskova formasıyla bu sezon oynadığı 5 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Batrakov, geçen sezon ise çıktığı 36 karşılaşmada 17 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

Erzurumspor Kulübü, Lokomotiv Moskova, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk görüntülü arayıp ikna etti! 28 milyon euroluk yıldız geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okan Buruk görüntülü arayıp ikna etti! 28 milyon euroluk yıldız geliyor - Son Dakika
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