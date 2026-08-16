Sivas'ta KKKA'dan Ölüm: Aynı Aileden İkinci Kurban - Son Dakika
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Sivas'ta KKKA'dan Ölüm: Aynı Aileden İkinci Kurban

Sivas\'ta KKKA\'dan Ölüm: Aynı Aileden İkinci Kurban
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Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 63 yaşındaki Bekir Selvi hayatını kaybetti. Amcasının oğlunun da 2020'de kene ısırması sonucu öldüğü öğrenilirken, bu yıl KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören Bekir Selvi (63), hayatını kaybetti. Selvi'nin amcasının oğlu Bilal Selvi'nin de 2020 yılında yine kene ısırması sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Sivas'ta KKKA'dan Ölüm: Aynı Aileden İkinci Kurban

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Sivas il merkezine bağlı Kızılca köyünde yaşayan, emekli ve nakliyat işleriyle uğraşan 6 çocuk babası Bekir Selvi'ye arazide kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan Selvi, yakınları tarafından durumu fark edilerek hemen Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan ilk tetkiklerin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Selvi, bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti. Hastane morgundan yakınları tarafından teslim alınan Selvi'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Kızılca köyüne götürüldü.

Sivas'ta KKKA'dan Ölüm: Aynı Aileden İkinci Kurban

ÖLÜ SAYISI 12 OLDU

Hayatını kaybeden Bekir Selvi'nin amcasının oğlu Bilal Selvi'nin de Haziran 2020'de kene ısırması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Aynı aileden ikinci kişinin de kene nedeniyle hayatını kaybetmesi köyde büyük üzüntüye yol açtı. Bu yıl KKKA hastalığı nedeniyle çevre kentler ile Sivas'ın ilçelerinden getirilen ve tedavi gördükleri sırada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Sivas'ta KKKA'dan Ölüm: Aynı Aileden İkinci Kurban
Kaynak: DHA

Acil Durum, Hastane, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta KKKA'dan Ölüm: Aynı Aileden İkinci Kurban - Son Dakika

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