Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı? - Son Dakika
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Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı?

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Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın takıma yönelik sert uyarılarda bulunduğu ve 4 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı yönündeki iddialar spor kamuoyunda konuşulmaya başlandı. Ancak söz konusu 4 futbolcunun kadro dışı bırakıldığına ilişkin şu ana kadar kulüpten resmi bir açıklama gelmedi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olması sarı-lacivertlilerde moralleri bozdu. Mağlubiyetin ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör İsmail Kartal ve Oğuz Çetin ile görüştüğü, takımın mücadele seviyesinden duyduğu rahatsızlığı sert sözlerle dile getirdiği öne sürüldü. 

Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı?

4 FUTBOLCU İÇİN KADRO DIŞI İDDİASI

Yaşanan gelişmelerin ardından bu kez 4 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak yapılan güncel taramada, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından 4 futbolcunun kadro dışı bırakıldığını doğrulayan resmi bir Fenerbahçe açıklamasına veya güvenilir kaynaklardan teyit edilmiş bir bilgiye rastlanmadı. Bu nedenle söz konusu gelişme şu aşamada doğrulanmış bir karar değil, iddia olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı?

Gençlerbirliği, Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı? - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    daha ilk maçtan patladılar 3 4 Yanıtla
  • Mehmet Ayhan Mehmet Ayhan:
    sana ne derdi tasası sana mı düştü teneke 2 0 Yanıtla
  • Ozlem Kaplan Kurtdereli Ozlem Kaplan Kurtdereli:
    başlangıç hiç yakışmadı maalesef 0 0 Yanıtla
  • MURAT YAMAÇ MURAT YAMAÇ:
    İlk lig maçında rotasyon ne demek ya İsmail kartala yazar mağlubiyet takım oynadıkça birbirine alışır hemen rotasyon bir maç daha kaybet İsmail o zaman görürsün kredisini kendi bitiriyor 0 0 Yanıtla
  • erdemaslanoglu36 erdemaslanoglu36:
    sezonun ortasında görüşürüz Fener farkı açar 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı? - Son Dakika
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