Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı?

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olması sarı-lacivertlilerde moralleri bozdu. Mağlubiyetin ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör İsmail Kartal ve Oğuz Çetin ile görüştüğü, takımın mücadele seviyesinden duyduğu rahatsızlığı sert sözlerle dile getirdiği öne sürüldü.

4 FUTBOLCU İÇİN KADRO DIŞI İDDİASI

Yaşanan gelişmelerin ardından bu kez 4 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak yapılan güncel taramada, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından 4 futbolcunun kadro dışı bırakıldığını doğrulayan resmi bir Fenerbahçe açıklamasına veya güvenilir kaynaklardan teyit edilmiş bir bilgiye rastlanmadı. Bu nedenle söz konusu gelişme şu aşamada doğrulanmış bir karar değil, iddia olarak öne çıkıyor.