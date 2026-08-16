Alkollü Sürücüye 552 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Alkollü Sürücüye 552 Bin TL Ceza

Alkollü Sürücüye 552 Bin TL Ceza
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Eskişehir'de 1,58 promil alkollü ehliyetsiz sürücüye toplam 552 bin 719 TL ceza kesildi.

Eskişehir'de polis ekiplerinin 'dur' ikazına uymayarak kaçan ve kapalı bir otopark girişinde yakalanan 1,58 promil alkollü kadın sürücü, kendisini "Kolonya içmiştim" diyerek savunmaya çalıştı. Ekiplere hakaret eden ve üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalandığı belirlenen ehliyetsiz sürücüye toplam 552 bin 719 TL ceza kesilirken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeyken yapan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri'nin 'dur' ikazına uymayan Dilek T. (38) idaresindeki 26 DA 979 plakalı SUV araç, polis ekiplerince takibe alındı. Sürücü, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Kolcu Sokak üzerindeki kapalı bir otoparka girmek isterken yakalandı.

"Kolonya içmiştim ondan olabilir mi?"

Sürücü Dilek T. ve yanındaki kadın yolcu, aracı kendilerinin kullanmadığını iddia etti. Denetim esnasında yanında bulunan kolonyayı ağzına götüren Dilek T.'ye yanındaki arkadaşı "Kolonya içilir mi?" diyerek tepki gösterdi. Trafik ekiplerinin yaptığı alkol testinde 1,58 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, "Ağzıma kolonya sürmüştüm, ondan çıkmış olabilir mi?" diyerek direksiyon başında olmadığını öne sürdü.

Muhabire ve polise tepki gösterdi

'Dur' ikazına uymaması ve alkollü araç kullanması nedeniyle otomobilinin otoparka çekileceğini öğrenen Dilek T., polis ekiplerine "Bunu yapamazsınız, böyle bir hakkınız yok" diyerek "Geri zekalı" ifadesini kullandı. Olayı görüntüleyen muhabirin "Polise neden geri zekalı dediniz?" sorusuna ise yanındaki arkadaşı "Sen sor diye" yanıtını verdi.

Ehliyetine 2034 yılına kadar el konuldu

Yapılan incelemelerde Dilek T.'nin daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve mevcut durumda ehliyetsiz olduğu belirlendi. Üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücünün ehliyet teslim tarihi 2034 yılına kadar uzatıldı. Sürücüye; 'dur' ikazına uymamak, alkollü araç kullanmak ve ehliyetsiz araç kullanmak gibi çeşitli maddelerden toplam 552 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Otomobil çekici vasıtasıyla otoparka çekilerek 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü ve yanındaki yolcu işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücüye 552 Bin TL Ceza - Son Dakika

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