Akın Gürlek'ten Süleymancılarla ilgili açıklama: Kimliğe değil, suça bakılıyor

Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş'in tutuklanmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun niteliğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"KİMLİĞE DEĞİL, SUÇA BAKILIYOR"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin suç örgütleri ve çetelerle mücadelesini hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde sürdürdüğünü belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu mücadelenin kişilerin veya grupların kimliğine ya da büründükleri kisveye bakılmaksızın kararlılıkla yürütüldüğünün altını çizdi. Operasyonlardaki temel ölçütün dini bir kimlik olmadığını ifade eden Gürlek, inanç ve dini değerlerin hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemeyeceğini belirtti.

"DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR EDENLERE KARŞI ADIMLAR ATILIYOR"

Vatandaşların inançlarını ve dini duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden yapılara karşı devletin kayıtsız kalmadığını vurgulayan Bakan Gürlek, suç oluşumlarıyla mücadelenin altını şu sözlerle çizdi:

"Burada temel ölçüt, herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği değil; suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalardır. Alihan Kuriş Suç Örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir."

İNANÇ VE İBADET ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Devletin hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadeledeki kararlılığına dikkat çeken Gürlek, bu kararlılığın yalnızca suç odaklarına karşı olduğunu hatırlattı. Bakan Gürlek, adli süreçler ve operasyonlar devam ederken, vatandaşların inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da devletin aynı hassasiyeti ve güvenceyi sürdürdüğünü ifade ederek kamuoyunu bilgilendirdi.