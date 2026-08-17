Ersun Yanal'dan olay Fenerbahçe sözleri: Aziz Yıldırım içinden geçer

Ersun Yanal, kendi YouTube kanalında Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği karşısında aldığı 2-1'lik yenilgiyi değerlendirdi.

Kadro rotasyonuna dikkat çeken Yanal, "Fenerbahçe'nin bugün kaybettiği oyun şampiyonluğu etkileyecek bir oyun ya da sonuç değil. Ama bu oyun 15-16-17 kişiyle oynanıyor. Siz bu oyuncuları birkaç hafta sonrasına hazırlayacaksınız. Maç deneyimi olmadan 15-16-17. oyuncuların rotasyonuna girerseniz takım çorba olur" dedi.

"BU OYUNCULAR NASIL HAZIR DEĞİL?"

Futbolcuların hazır olmadığı yönündeki değerlendirmelere de tepki gösteren Yanal, "Bu oyuncular oynayacak, bu takımın değişmez isimleri olacak. Peki bu oyuncular nasıl hazır değil? Bacağı mı koptu, kolu mu kırıldı, omzu mu çıktı? Bu seviyedeki oyuncular hazır olmak zorunda. Lukaku geldi ve 'Hazırım' diyor. O imzayı attıysa, o oyuncu hazırdır. İhtiyaçlar hiyerarşisini doğru yönetmek bu ülkeye zül olmamalı." ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Yanal'a, " Aziz Yıldırım'ın kadro seçimine bir etkisi olur mu?" sorusu da yöneltildi. Deneyimli teknik adam, "Ortada böyle bir kanı veya tahmin varsa, bunu yaşamış biri olarak söyleyeyim: Bütün kamuoyu bunu biliyorsa, vardır. İsmail Kartal'ın her türlü mobbingden uzak kalıp kendi yeteneklerini ortaya koyması gerekiyor. Bu konunun daha fazla köpürtülmesi Fenerbahçe'nin işine gelmez. Bunlar hoş şeyler değil; gerginlik ve stres yaratır" dedi.

"AZİZ YILDIRIM, SAMANDIRA'NIN İÇİNDEN GEÇER"

Gençlerbirliği yenilgisinin Lyon maçını etkileyip etkilemeyeceği sorusunu yanıtlayan Yanal, Samandıra'daki ortamla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı:

"Samandıra'da şu anda mobbing başladı. Aziz Bey'in dolaşması, bir yöneticinin soru sorması bile mobbingtir. Kendi kendinize yaptınız bunu. Bu kadar hoyrat olamayız. Bence çok yürek yemişler helal olsun yani! Aziz Yıldırım, Samandıra'nın içinden geçer!"

"SIKINTILI BİR SÜREÇ FENERBAHÇE'Yİ BEKLEYECEK"

Aziz Yıldırım'ın Samandıra'ya inmesinin olası etkisine ilişkin de konuşan Yanal, teknik direktör İsmail Kartal'a dikkat çekti.

Yanal, "İsmail Kartal'ın bu mobbinge ne kadar dayanacağını ve başa çıkacağını bilmiyorum. Ama umarım savunacağı ve iyileştireceği işler vardır. Fenerbahçe mağlup olmasına rağmen bütün takımlardan bir adım önde. Bunu fırsata çevirebilirler. Galatasaray'ın 10 kişiye karşı yapamadığı mücadeleyi Fenerbahçe sahada yaptı. Ama bu rotasyonla gelen mağlubiyet ve oyuncuların da bu sorumluluğu alması ciddi bir mobbing oluşturacaktır. O yüzden sıkıntılı bir süreç bekleyecek Fenerbahçe'yi" ifadelerini kullandı.