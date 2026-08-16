ABD'nin Kentucky eyaletinde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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ABD'nin Kentucky eyaletinde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

ABD\'nin Kentucky eyaletinde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
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ABD'nin Kentucky eyaletinde bir parkta düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir parkta düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kentucky eyaletine bağlı Lexington kentindeki Charles Young Parkı'nda dün akşam saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. Lexington Polis Şefi Lawrence Weathers tarafından yapılan açıklamada, şehir merkezindeki parkta gerçekleştirilen saldırıda 5 kişinin vurulduğu bildirildi.

SALDIRI İLE İLGİLİ HENÜZ GÖZALTINA ALINAN KİMSE YOK

Meydana gelen saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği; 4 yaşında ve 14 yaşındaki 2 çocuk ile 2 yetişkinin yaralandığı aktarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, saldırgana veya hayatını kaybeden kişinin kimliğine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadığı ve saldırıyla ilgili gözaltına alınan kimsenin olmadığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

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