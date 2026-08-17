Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış - Son Dakika
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Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış

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Kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapıyla ilişkilendirilen İslam Kültür Merkezleri Birliğinin Köln’deki yeni merkezinin açıldığına ilişkin görüntüler yayımlandı. Açılışın, Alihan Kuriş’in tutuklandığı güne denk getirilmesi dikkat çekti.

“Süleymancılar” olarak bilinen yapıyla ilişkilendirilen İslam Kültür Merkezleri Birliğinin (VIKZ) Almanya’nın Köln kentindeki yeni merkezinin açılış görüntüleri ortaya çıktı.

AÇILIŞ TARİHİ ERKENE Mİ ALINDI?

Sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran görüntülerle birlikte çarpıcı bir iddia da gündeme geldi. Kulislerde konuşulanlara göre Köln’deki merkezin açılış tarihi özellikle erkene alındı. Törenin, Alihan Kuriş’in Ankara’da adliyeye sevk edildiği gün gerçekleştirilmesinin, Türkiye’de yürütülen soruşturmanın ardından yapı mensuplarına “moral vermek” amacı taşıdığı öne sürüldü.

Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış

YÜZLERCE 'MAVİ TAKKELİ' BİR ARADA

Açılıştan yansıyan videolarda, geniş bir topluluğun yeni merkezde bir araya geldiği görülüyor. Katılımcıların büyük bir bölümünün aynı tipte mavi takke takması dikkat çekerken, kalabalığın toplu bir şekilde yukarıdaki bir noktaya el salladığı anlar kameralara yansıdı. Katılımcıların kime veya neye el salladığı ise görüntülerden kesin olarak anlaşılamadı.

Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış

70 MİLYON EUROLUK DEV KOMPLEKSİN ÖZELLİKLERİ

Almanya’da faaliyet gösteren ve iç istihbaratın takip listesinde yer almayan VIKZ (Verband der Islamischen Kulturzentren) tarafından Köln’ün Müngersdorf bölgesinde inşa edilen yeni merkezin maliyetinin 70 milyon euroyu bulduğu iddia ediliyor. 1973'ten beri ülkede faaliyet gösteren kuruluşun inşa ettiği kompleks, 12 bin 608 metrekarelik bir arsa üzerinde yükseliyor.

Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış

Kurumsal tanıtım sayfasında paylaşılan bilgilere göre, ibadet alanı, eğitim merkezi, idari ofisler ve toplantı salonlarını barındıran merkezin kapasitesi şu şekilde:

  • 881 kişilik ibadet alanı
  • 231 yataklı öğrenci yurdu
  • 114 yataklı misafirhane
  • 172 araçlık açık park alanı
  • 156 araç kapasiteli kapalı otopark

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ DE İŞARET ETMİŞTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonun ardından yaptığı açıklamalarda söz konusu merkeze dikkat çekmişti. Çiftçi, soruşturma konusu yapının faaliyetlerini Köln’deki bu yeni merkeze taşımayı planladığının değerlendirildiğini ve merkez için devasa bir yatırım yapıldığını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış

ALİHAN KURİŞ VE 31 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak”, “dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamalarını kapsayan soruşturmada adli süreç devam ediyor. Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edilen 38 şüpheliden, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 32 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Altı şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış

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Son Dakika Gündem Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ahmet Aksoy Ahmet Aksoy:
    Bunlar çok tehlikeli 1 1 Yanıtla
  • dinleme cihazı dinleme cihazı:
    KIME EL SALLIYOR BUNLAR KURISEMI 1 0 Yanıtla
  • ismail akca ismail akca:
    Hz.Allah yapanlardan razı olsun 0 0 Yanıtla
  • Efem0909 Efem0909:
    Böyle operasyonlara konu olarak insanların çocuklarını kuran öğrenmeye göndermesine engel oluyorsunuz Amaç kuran öğretmekse siyasetle ne alakanız var İslam'a hizmetle meşgul olun 0 0 Yanıtla
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