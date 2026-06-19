Ruhsatsız Doktor Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Ruhsatsız Doktor Gözaltına Alındı

19.06.2026 14:13
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Akçakale'de ruhsatsız sağlık hizmeti veren Mahmut Y. gözaltına alındı, tıbbi malzemeler ele geçirildi.

Şanlıurfa'da  Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ruhsatsız olarak sağlık hizmeti verildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, Mahmut Y.'nin herhangi bir tıbbi yetkisi bulunmamasına rağmen kendisini doktor olarak tanıttığı ve iş yerini muayenehane gibi kullanıp bel fıtığı ile kırık-çıkık tedavisi uyguladığı belirlendi. 

Ruhsatsız Doktor Gözaltına Alındı

SAHTE DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, iş yerindeki aramalarda çok sayıda tıbbi malzeme, tedavi aparatı ve bitkisel ilaç ele geçirildi. 

Ruhsatsız Doktor Gözaltına Alındı

İNŞAAT USTASI VE KAPORTACI ÇIKTI

Mahmut Y.'nin gündüzleri inşaatlarda kalıp ustası olarak çalıştığı, zaman zaman da kaportacılık yaptığı, boş zamanlarında ise söz konusu iş yerinde hasta kabul ettiği öğrenildi.

Ruhsatsız Doktor Gözaltına Alındı

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, ruhsatsız sağlık hizmeti verdiği tespit edilen iş yerine yönelik operasyonun başarıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Gözaltına alınan Mahmut Y.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Ruhsatsız Doktor Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA

Bel Fıtığı, Bel Fıtığı, Şanlıurfa, Güvenlik, Jandarma, Akçakale, 3. Sayfa, Güncel, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ruhsatsız Doktor Gözaltına Alındı - Son Dakika

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