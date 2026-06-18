JD Vance'tan Trump'a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu - Son Dakika
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JD Vance'tan Trump'a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu

18.06.2026 20:23
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, katıldığı bir podcast programında Başkan Donald Trump hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Trump'ın kamuoyunda oluşturulan imajın aksine son derece zeki, cömert ve insan ilişkilerinde güçlü bir lider olduğunu savunan Vance, "ABD tarihindeki tüm başkanlarla birlikte bir IQ testine girse zirvede yer alırdı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, katıldığı "The Diary of a CEO" podcastinde Başkan Donald Trump hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump'ın kamuoyunda çizilen portreden çok farklı bir kişiliğe sahip olduğunu savunan Vance, ABD Başkanı'nın hem zekası hem de insan ilişkileri konusunda sıra dışı özelliklere sahip olduğunu söyledi.

Trump'ın insanları anlama konusunda eşsiz bir yeteneği olduğunu belirten Vance, "Trump inanılmaz zeki. Çok okuyor. İnsanları içgüdüsel düzeyde, bildiğim herkesten daha iyi anlıyor. Sadece saf IQ açısından bakıldığında da çok zeki bir insan" dedi.

"IQ TESTİNDE YA EN ÜSTTE YA DA ZİRVEDE OLURDU"

ABD tarihindeki başkanlarla kıyaslama yapan Vance, Trump'ın zekâ seviyesine ilişkin iddialı ifadeler kullandı.

Vance, "Eğer Donald Trump'a, Amerika Birleşik Devletleri'nin sahip olduğu diğer 45 veya 46 başkanla birlikte bir IQ testi uygulasaydınız, garanti ederim ki ya en üstte ya da zirvede olurdu" ifadelerini kullandı.

JD Vance'tan Trump'a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu

"MEDYANIN GÖSTERDİĞİNDEN ÇOK FARKLI"

Trump'ın kamuoyunda yansıtılan imajıyla gerçek kişiliği arasında büyük fark bulunduğunu öne süren Vance, "Donald Trump, bir insan olarak medyanın gösterdiğinden çok farklı" değerlendirmesinde bulundu.

Başkanın aile hayatındaki tutumuna da değinen Vance, Trump'ın çocuklarına ve torunlarına karşı son derece sevgi dolu olduğunu söyledi.

"MİSAFİRLERİNE HEDİYE VERMEYİ SEVİYOR"

Trump'ın cömert ve misafirperver biri olduğunu belirten ABD Başkan Yardımcısı, Oval Ofis'e gelen misafirlere mutlaka bir hatıra vermeye çalıştığını anlattı.

Vance, "Eğer Donald Trump'ı Oval Ofis'te görürseniz, size bir hediye vermek zorundadır. İster bir su şişesi, ister bir MAGA şapkası, ister bir madeni para ya da bir rozet... Misafirperverliği gerçekten seven insanlardan biri" dedi.

Trump'ın insanları mutlu etmekten hoşlandığını söyleyen Vance, "Gerçekten başkalarını mutlu etmeyi seviyor" ifadelerini kullandı.

Podcastteki açıklamalar, Trump'ın kişiliğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşırken, Vance'in sözleri ABD siyasetinde de geniş yankı uyandırdı.

JD Vance'tan Trump'a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD JD Vance'tan Trump'a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu - Son Dakika

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