Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında San Francisco Bay Area'da karşılaştığı Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından milli futbolcu Merih Demiral, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bütün sorumluluk kendilerine olduğunu belirten Demiral, "Bütün halkımızdan içtenlikle özür diliyoruz, çok üzüldük. Onları üzdüğümüz için hepimiz tekrar bütün halkımızdan, bütün Türk halkından özür diliyorum. Başka diyecek bir şey yok yani. Ne söylenir bilmiyorum. Böyle anlar olabiliyor. Tekrardan herkesten özür diliyoruz. Herkes çok üzgün. Yıllardır milli takıma geliyorum, en üzüldüğüm maç. Herkes çok duygusal zaten. Çok üzgünüz. O yüzden bütün halkımızdan özür diliyoruz. Başka bir kelime diyecek bir şey bulamıyorum" diye konuştu.

"OLMAYINCA OLMUYOR"

İki maçta 70-75 tane şut çektiklerini fakat buna rağmen olmadığını ifade eden 28 yaşındaki futbolcu, "Olmayınca olmuyor. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz gerçekten. Mücadele ettiğimize inanıyorum, iki maçta da elimizden geleni yaptık. Hiç beklemediğimiz sonuçlar aldık. Hiç böyle olmamalıydı. Hepimiz sorumluyuz. Çok içtenlikle kırdığımız, üzdüğümüz bütün halkımızdan özür diliyoruz. Amerika maçı var şimdi önümüzde. İnşallah en iyi şekilde bitiririz. Şimdi herkes çok üzgün ama bir tane daha maç var. Milli takımı inşallah en iyi şekilde temsil edip, turnuvayı öyle noktalarız" şeklinde konuştu.

"BAHANEYE SIĞINMAMAK LAZIM"

Baskının futbolun doğasında olduğunu vurgulayan milli futbolcu, "Tabii ki baskı olur üzerimizde, bu bahane değil. Bahaneye sığınmamak lazım. Dediğim gibi bunun hani hiçbir bahane olmadan bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik, yapamadık. Futbol bu, olabiliyor yani böyle günlerde. O yüzden dediğim gibi çok üzgünüz. Gerçekten çok üzgünüz, şimdi soyunma odasından geldim, herkes çok üzgün. İnşallah bunu telafi etmek için, ben de milli takımda inşallah ilerleyen süreçlerde elimden gelenin en iyisini yapacağım bunu halkımıza unutturmak için. Bütün takım arkadaşlarım da öyle" ifadelerini kullandı.

"HERKES ELİNDEN GELENİ YAPTI"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın maçtan sonra takımla toplantı yaptığı anlatan Merih Demiral, "Verdiğimiz mücadeleden dolayı tebrik etti, o da çok üzgün. Herkesin mücadelesinden memnun. Çünkü elimizden geleni yaptık. Dışarıdan herkes yorum yapabilir ama inanın herkes elinden geleni yaptı. Ben görüyorum takımı. Herkes elimden geleni yaptı, olmayınca olmuyor. Bu futbolda böyle şeyler var; iyi günler de var, kötü günler de. Bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik. Çok daha iyisinden ziyade gruptan çıkabilirdik. O yüzden bütün sorumluluk bizde. Tekrardan bütün halkımızdan çok özür diliyorum" açıklamasında bulundu.