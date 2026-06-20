Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay - Son Dakika
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Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

20.06.2026 13:02
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A Milli Futbol Takımımızın Paraguay'a 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na veda etmesi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Marca, Gazzetta, Tuttosport, De Telegraaf ve The Guardian gibi önemli yayın kuruluşları Ay-yıldızlıların erken vedasını manşetlerine taşıdı. İşte detaylar..

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız, rakibine 1-0 mağlup oldu. Henüz ikinci dakikada Matias Galarza'nın attığı golle geriye düşen Ay-yıldızlılar, kalan bölümde çok sayıda fırsat yakalasa da aradığı golü bulamadı.

Dünya Kupası'ndan elendik, bütün <a class='keyword-sd' href='/avrupa/' title='Avrupa'>Avrupa</a> A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Paraguay'ın ikinci yarıyı 10 kişi oynamasına rağmen skoru değiştiremeyen Milliler, iki maç sonunda puan alamayarak turnuvaya veda etti.

AVRUPA BASINI ERKEN VEDAYI MANŞETLERE TAŞIDI

A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesi Avrupa basınında günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Birçok gazete ve spor sitesi, Ay-yıldızlıların yaşadığı hayal kırıklığını manşetlerine taşıdı.

Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

MARCA: "ARDA VE KENAN ELENMEYİ ENGELLEYEMEDİ"

İspanyol Marca gazetesi haberi, "Arda Güler ve Kenan Yıldız, Türkiye'nin elenmesini engelleyemiyor" başlığıyla verdi. Haberde, Paraguay'ın maça daha çok inandığı ve erken gelen golün ardından kontrolü ele aldığı belirtilirken, Güney Amerika temsilcisinin Türkiye'yi Dünya Kupası'nın dışına ittiği vurgulandı.

GAZZETTA: "ALTIN NESLİN HAYALLERİ BİTTİ"

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport ise A Milli Takımımızın vedasını şu sözlerle değerlendirdi:

"Türkiye, Dünya Kupası'na, Amerika'ya ve genç altın neslin zafer hayallerine veda ediyor. İki üst üste mağlubiyetin ardından gözyaşları içinde elendiler."

Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

TUTTOSPORT'TAN MONTELLA VURGUSU

Tuttosport, haberde özellikle Vincenzo Montella'nın yaşadığı hayal kırıklığına dikkat çekti. İtalyan gazetesi, "Kenan Yıldız Dünya Kupası'na veda etti, Montella'nın büyük hayal kırıklığı. Türkiye, rakibi maçın yarısını 10 kişi oynamasına rağmen Paraguay'a mağlup oldu" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

HOLLANDA BASINI: "DRAMATİK OLAY"

Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden De Telegraaf ise karşılaşmayı "Türkiye için dramatik bir olay" sözleriyle yorumladı. Gazete, Paraguay'ın 10 kişi kalmasına rağmen alınan sonucun sürpriz olduğunu ve Ay-yıldızlıların sadece iki maç sonunda turnuvadan elendiğini yazdı.

Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

THE GUARDIAN: "ETKİSİZ BİR TÜRKİYE"

İngiliz The Guardian gazetesi ise Paraguay'ın attığı golün turnuvanın en erken gollerinden biri olduğuna dikkat çekti. Haberde, "10 kişi kalan Paraguay, Dünya Kupası'nın şu ana kadarki en erken golünü atarak etkisiz bir Türkiye'yi 1-0 mağlup etti" ifadeleri kullanıldı.

Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

HAYAL KIRIKLIĞI DÜNYA GÜNDEMİNDE

24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'na büyük umutlarla başlayan A Milli Takımımızın grup aşamasında elenmesi, Avrupa basınında geniş yer buldu. Özellikle Paraguay'ın uzun süre 10 kişi mücadele etmesine rağmen sonucun değişmemesi, birçok ülkede şaşkınlık yaratan detayların başında gösterildi.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, The Guardian, De Telegraaf, Paraguay, Avrupa, Futbol, Marca, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Efem0909 Efem0909:
    Arda ne yaptıda elenmeyi engelleyemiyecek sahada yürüyor sadece 1 0 Yanıtla
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