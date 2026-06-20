Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu - Son Dakika
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Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu

20.06.2026 11:22
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Muhsin Yazıcıoğlu’nun yıllardır tartışılan sır ölümüyle ilgili dosyada yeni süreç başlarken, yakın yol arkadaşı Cemal Eğin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Haberler.com stüdyosundan İçişleri ve Adalet Bakanlıklarına seslenen Eğin, “İhbarda bulunuyorum” diyerek helikopter kazasının ardından iki telefonun da çalmasına rağmen enkazın neden 47 saat bulunamadığının araştırılmasını istedi.

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009 yılında hayatını kaybettiği helikopter kazası, aradan geçen yıllara rağmen Türkiye'nin en çok tartışılan dosyaları arasında yer almayı sürdürüyor. Dosya yeniden incelemeye alınırken Yazıcıoğlu'nun yakın yol arkadaşı Cemal Eğin, Haberler.com'da Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin konuğu oldu.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu

"İHBARDA BULUNUYORUM"

Cemal Eğin, Haberler.com stüdyosundan İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve devlet yetkililerine seslenerek dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu

Eğin, "Buradan İçişleri Bakanlığımıza ve Adalet Bakanlığımıza ve devletimizin tüm yetkililerine ihbarda bulunuyorum. Muhsin başkanın helikopteri düşürüldüğünde ben, bende kayıtlı olan iki tane cep telefonu numarasını aradım. İki numara da çalıyordu. Kapsama alanı dışında değildi. Neden 47 saat bulunamadı? Bunun araştırılması lazım." dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu

Eğin, helikopter kazasının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yıllardır yanıt bekleyen sorular bulunduğunu söyledi. Telefonların kapsama alanı dışında olmadığını belirten Eğin, buna rağmen enkaza neden uzun süre ulaşılamadığının açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu

DOSYA ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Öte yandan; Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu

Yetkisizlik kararının kesinleşmesinin ardından dosyada bugüne kadar toplanan tüm resmi belgeler, şüpheli ve tanık ifadeleri, bilirkişi raporları ve deliller Ankara'ya ulaştırılacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyadaki mevcut soruşturma evraklarını inceleyerek bundan sonraki adli süreci belirleyecek.

2009 YILINDAKİ KAZADA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında meydana gelmişti.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu

Kazada Yazıcıoğlu'nun yanı sıra BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yavuz Hızlan, Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya, gazeteci İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe yaşamını yitirmişti.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu

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Son Dakika Güncel Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Selma Çınar Selma Çınar:
    İç hainler 4 0 Yanıtla
  • İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    ucu bir yerlere varır dayanır orada kalır. 0 0 Yanıtla
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