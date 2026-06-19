Oyuncu Cemre Baysel\'den radikal imaj değişikliği! Eren Elmalı\'ya benzetildi

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Cemre Baysel, bu kez yeni projesiyle değil, yaptığı radikal imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi.

İSPANYA DÖNÜŞÜ İMAJINI YENİLEDİ

"Güller ve Günahlar" dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatil için İspanya'ya giden ünlü oyuncu, Madrid dönüşünde sürpriz bir karara imza attı. Dünyaca ünlü şarkıcı Bad Bunny'nin konserine de katılan Baysel'in, İspanyol sokak modasından etkilendiği konuşuluyor.

AFRİKA ÖRGÜSÜ YAPTIRDI

Uzun yıllardır doğal ve uzun saçlarıyla tanınan Cemre Baysel, saçlarını Afrika örgüsü yaptırarak bambaşka bir görünüme kavuştu. Oyuncunun yeni tarzı, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

HAYRANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Baysel'in yeni görünümü bazı takipçileri tarafından beğeniyle karşılanırken, bazı hayranları ise oyuncuyu doğal haliyle görmeyi tercih ettiklerini dile getirdi.

Yeni imajıyla dikkatleri üzerine çeken Cemre Baysel'in paylaşımı, kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

EREN ELMALI'YA BENZETİLDİ

Cemre Baysel'in örgülü saçlarını çok sayıda kullanıcı, Dünya Kupası'nda sahaya örgülü saçlarıyla çıkan futbolcu Eren Elmalı'ya benzetti.



