Oyuncu Cemre Baysel'den radikal imaj değişikliği! Eren Elmalı'ya benzetildi - Son Dakika
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Oyuncu Cemre Baysel'den radikal imaj değişikliği! Eren Elmalı'ya benzetildi

Oyuncu Cemre Baysel\'den radikal imaj değişikliği! Eren Elmalı\'ya benzetildi
19.06.2026 14:25
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Başarılı oyuncu Cemre Baysel, bu kez rol aldığı projelerle değil, radikal imaj değişikliğiyle gündeme geldi. İspanya tatilinin ardından saçlarını Afrika örgüsü yaptıran Baysel'in yeni görünümü hayranlarını ikiye böldü. Ünlü oyuncunun alışılmış görüntüsünden uzak tarzı Dünya Kupası'na örgülü saçlarıyla katılan futbolcu Eren Elmalı'ya benzetildi.

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Cemre Baysel, bu kez yeni projesiyle değil, yaptığı radikal imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi.

Oyuncu Cemre Baysel'den radikal imaj değişikliği! <a class='keyword-sd' href='/eren-elmali/' title='Eren Elmalı'>Eren Elmalı</a>'ya benzetildi

İSPANYA DÖNÜŞÜ İMAJINI YENİLEDİ

"Güller ve Günahlar" dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatil için İspanya'ya giden ünlü oyuncu, Madrid dönüşünde sürpriz bir karara imza attı. Dünyaca ünlü şarkıcı Bad Bunny'nin konserine de katılan Baysel'in, İspanyol sokak modasından etkilendiği konuşuluyor.

Oyuncu Cemre Baysel'den radikal imaj değişikliği! Eren Elmalı'ya benzetildi

AFRİKA ÖRGÜSÜ YAPTIRDI

Uzun yıllardır doğal ve uzun saçlarıyla tanınan Cemre Baysel, saçlarını Afrika örgüsü yaptırarak bambaşka bir görünüme kavuştu. Oyuncunun yeni tarzı, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Oyuncu Cemre Baysel'den radikal imaj değişikliği! Eren Elmalı'ya benzetildi

HAYRANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Baysel'in yeni görünümü bazı takipçileri tarafından beğeniyle karşılanırken, bazı hayranları ise oyuncuyu doğal haliyle görmeyi tercih ettiklerini dile getirdi.

Yeni imajıyla dikkatleri üzerine çeken Cemre Baysel'in paylaşımı, kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Oyuncu Cemre Baysel'den radikal imaj değişikliği! Eren Elmalı'ya benzetildi

EREN ELMALI'YA BENZETİLDİ

Cemre Baysel'in örgülü saçlarını çok sayıda kullanıcı, Dünya Kupası'nda sahaya örgülü saçlarıyla çıkan futbolcu Eren Elmalı'ya benzetti. 

Oyuncu Cemre Baysel'den radikal imaj değişikliği! Eren Elmalı'ya benzetildi


Cemre Baysel, Eren Elmalı, Ünlüler, Magazin, İspanya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oyuncu Cemre Baysel'den radikal imaj değişikliği! Eren Elmalı'ya benzetildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mesut1244 mesut1244:
    Bununda mı hayranları varmış? 0 0 Yanıtla
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