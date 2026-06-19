Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü - Son Dakika
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Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü

19.06.2026 14:05
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Sağlık gerekçesiyle ev hapsine çıkarılan Yusuf Ziya Gümüşel, cezaevi çıkışında tekbirlerle karşılandı. Gümüşel'i evinde ziyaret eden ilk isimlerden biri "Cübbeli Ahmet" olurken, ikilinin görüşmedeki diyalogları dikkat çekti.

6 yaşındaki kızı H.K.G.’yi 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile ‘evlendirdiği’ gerekçesiyle yargılandığı davada 19 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Sağlık sorunları gerekçe gösterilerek ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla salıverilen Gümüşel’in tahliyesi ve sonrasındaki buluşmalar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

CEZAEVİ ÇIKIŞINDA TEKBİRLİ KARŞILAMA

Cezaevinden ayrılışı sırasında kalabalık bir grup tarafından tekbirlerle karşılanan Yusuf Ziya Gümüşel, ev hapsinin sürdüğü ikametgahında dikkat çeken bir ziyareti kabul etti. Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, tahliye olan Gümüşel’i evinde ziyaret etti.

DEFALARCA ELİNİ ÖPTÜ 

İkilinin bir araya geldiği anlara ait görüntüler sosyal medyada ve basında gündem oldu. Görüşme sırasında Yusuf Ziya Gümüşel’in, Ahmet Mahmut Ünlü’yü karşısında görünce defalarca elini öptüğü görüldü.

"BAŞIMIN TACI, GÖNLÜMÜN SULTANI"

Görüşme esnasında duygusal anlar yaşayan Gümüşel, Ünlü'ye hitaben şu ifadeleri kullandı: "Hürmet ediyoruz, ayaklarını öpüyoruz. Başımın tacı, gönlümün sultanı."

Yusuf Ziya Gümüşel, Cezaevi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü - Son Dakika

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