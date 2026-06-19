Gürültü kavgası sokağa taştı! Küfürler havada uçuştu - Son Dakika
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Gürültü kavgası sokağa taştı! Küfürler havada uçuştu

19.06.2026 14:23
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde komşular arasında çıktığı öne sürülen gürültü tartışması kısa sürede büyüyerek sokakta kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sert sözlerle yüklendiği olayda küfürler havada uçuşurken, çevredeki vatandaşlar araya girerek gerginliği yatıştırmaya çalıştı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde komşular arasında çıktığı öne sürülen gürültü tartışması sokakta büyüdü. Taraflar arasında yaşanan hararetli tartışmada küfürler havada uçuşurken, çevredeki vatandaşlar araya girerek gerginliği yatıştırmaya çalıştı.

GÜRÜLTÜ TARTIŞMASI SOKAĞA TAŞTI

Karşıyaka'da kaydedilen görüntülerde, komşular arasında gürültü nedeniyle başlayan tartışmanın kısa sürede büyüdüğü görüldü. Tarafların sokakta karşı karşıya gelerek birbirlerine sert sözlerle tepki gösterdiği anlar kameraya yansıdı.

KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

Görüntülerde öfkeli bir kadının karşı tarafa yönelik hakaret ve küfür içeren ifadeler kullandığı duyulurken, tartışmanın giderek hararetlendiği görüldü. Zaman zaman tarafların birbirlerinin üzerine yürüdüğü de dikkat çekti.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Çevrede bulunan vatandaşlar ve bazı komşular, tarafları sakinleştirmek için araya girdi. Olayın daha fazla büyümemesi için taraflar birbirinden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Yaşanan gerginliğe ait görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, tartışmanın nedenine ilişkin inceleme başlatılıp başlatılmadığı da bilinmiyor.

Karşıyaka, 3. Sayfa, Kavga, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gürültü kavgası sokağa taştı! Küfürler havada uçuştu - Son Dakika

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