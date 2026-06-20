Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı - Son Dakika
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Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı

20.06.2026 11:06
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Milyonlarca adayın geleceğini belirleyecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi, Adana'da da büyük bir heyecanla başladı. Sınav merkezleri önünde son dakika koşuşturmacaları yaşanırken, bir genç adayın sınava yetişme telaşı adeta nefesleri kesti. Okul kapısının kapanmasına sadece 1 dakika kala aracıyla gelen genç, heyecandan el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilini yol ortasında bırakıp sınav salonuna koştu.

Adana genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önü anne, baba ve adayların yoğunluğuyla doldu taştı. Her sınavda olduğu gibi bu yıl da zamana karşı yarışan ve geç kalma telaşı yaşayan bazı adaylar, son saniyelerde okulların kapısından içeri adımı atmayı başardı. Ancak kentte yaşanan bir olay, sınav stresinin boyutunu gözler önüne serdi.

DAKİKALARLA YARIŞTI, ARACI UNUTTU

Sınav binasının kapılarının kapanmasına tam 1 dakika kala, kullandığı otomobille hızla sınav merkezinin önüne gelen genç bir aday, büyük bir panik yaşadı. Arabayı okulun hemen önünde durduran genç, kapıyı açtığı gibi içeriye doğru koşmaya başladı. Sınava yetişme stresiyle gözü hiçbir şeyi görmeyen genç aday, aracın el frenini çekmeyi tamamen unuttu.

Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı

ARACI AİLESİ KURTARDI

Genç aday görevlilerin son çağrılarıyla okul kapısından içeri girip sınav salonundaki yerini alırken, dışarıda ise hareketli dakikalar yaşandı. Yol ortasında el freni çekilmeden bırakılan ve hareket etme riski bulunan otomobili fark eden adayın ailesi hemen duruma müdahale etti. Aracın yanına koşan aile üyeleri el frenini çekerek olası bir kazanın önüne geçti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı - Son Dakika
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