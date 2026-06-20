IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı! Hapis cezası kalkabilir - Son Dakika
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IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı! Hapis cezası kalkabilir

IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı! Hapis cezası kalkabilir
20.06.2026 12:22
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AK Parti'nin hazırladığı 12. Yargı Paketi'nde, IBAN'ını başkalarına kullandırdığı için hapis cezasıyla karşı karşıya kalan binlerce kişiyi ilgilendiren dikkat çekici bir düzenleme yer alabilir. Haberler.com'un eriştiği yeni formüle göre, dolandırıcılık suçuna bilinçsiz şekilde dahil olan ve mağdurun zararını karşılayan kişilerin cezasında indirim yapılmasının, hatta bazı durumlarda hapse girmelerinin önüne geçilmesinin yolu açılacak.

AK Parti’nin pazartesi günü Meclis’e sunmayı planladığı 12. Yargı Paketi'nde yer alması beklenen önemli maddelerden birini, “IBAN mağdurları” olarak bilinen, IBAN kiralamaları nedeniyle ceza alan kişileri ilgilendiren düzenleme oluşturuyor. AK Parti hukukçuları, IBAN’larını kullandırdıkları için hapis cezası ile karşı karşıya kalanları cezadan kurtaracak formülde uzlaştı. Ancak söz konusu düzenlemenin yargı paketine girip girmeyeceğinin son kararı verilmedi. Karar, paketin pazartesi günü Meclis Başkanlığı’na sunulmasından önce netleşecek.

IBAN’INI KULLANDIRANLAR CEZADAN KAÇAMIYOR

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in haberine göre; Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “Nitelikli dolandırıcılık” hükümlerini düzenleyen 158. Maddesi kapsamında değerlendirilen ve “IBAN mağdurları” olarak ifade edilen durum, bir kişinin, banka hesabını başka kişilerin kullanımına izin vermesiyle oluşuyor. Genellikle dolandırıcıların kullandığı bu yöntem sonucunda IBAN’ı kullanılan kişi hapis cezasıyla baş başa kalıyor.

EMNİYET VE SAVCILIKLARDAN BİLGİ ALINDI

AK Parti kurmayları, IBAN mağdurları olarak IBAN’larını bilinçsiz şekilde başka kişilere kullandırdıkları için hapis cezası alan kişilerin oluşturduğu mağdurların sayısının da oldukça fazla olması nedeniyle bu konuda titiz bir çalışma yürüttü. Hukukçu kurmaylar, dolandırıcılık faaliyetlerini yürütenlerle, gerçekten bilinçsiz şekilde IBAN’ını kullandıranların ayrıştırılmasını sağlayacak bir formül üzerinde çalıştı. AK Parti hukukçuları, çalışma sırasında, sahada bu durumla muhatap olan emniyet asayiş birimlerinden, savcılık, Yargıtay ve istinaf mahkemelerinden isimlerle görüşerek, sorunun gerçekten çözümüne nasıl ulaşılabileceğiyle ilgili uygulamadaki durum hakkında da bilgi aldı.

400 BİNDEN FAZLA SORUŞTURMA, YARISINDAN FAZLASI GENÇLER

IBAN kullanımı “nitelikli dolandırıcılık” suçuna girdiği için verilen hapis cezası nedeniyle çok sayıda kişi cezaevine girerken, haklarında soruşturma açılan kişi sayısının 400 binin üzerinde olduğu öğrenildi. Bu kişilerden 200 bininin 22-30 yaş aralığında olduğuna dikkat çekildi.

200 YIL CEZA ALAN BİLE VAR

Hukukçular, her dolandırıcılık olayı için ayrı ceza verildiği için şu anda 200 yılı bulan hapis cezası ile karşı karşıya kalan kişilerin olduğuna işaret ederek, “Eğer aynı IBAN kullanılarak 50 kişi dolandırıldıysa o zaman hakim, her dolandırıcılık işlemi için 4 yıl olmak üzere 200 yıla kadar hapis cezası verebiliyor. Cezaevinde yatacağı süre de uzun yıllara varabilir” değerlendirmesinde bulundu. Hukukçular, özellikle gençlerin bilinçsiz şekilde IBAN kullandırmaktan dolayı hapis cezasıyla karşı karşıya kalması nedeniyle hayatının geri kalan bölümünün oldukça olumsuz etkilendiğine vurgu yapıyorlar.

“MASUM” İLE “DOLANDIRICI” NASIL AYRIŞTIRILACAK?

AK Parti kurmayları, alacakları hapis cezası nedeniyle hayatlarının ileriki bölümleri olumsuz etkilenecek olan gençlerle birlikte, suça dahil olmadıkları halde hapis yatan tüm kişilerin kurtulabilmelerine olanak tanınması için yoğun mesai harcadılar. IBAN kullanımında “dolandırıcı” ile “masum” kişileri ayrıştıracak şekilde sorunun köklü bir çözüme kavuşturulması konusunda farklı formüller üzerinde durdular.

NASIL BİR FORMÜL BULUNDU?

AK Parti hukukçularının üzerinde mutabık kaldığı formül ile IBAN kullandırma yine “suç” olarak kalacak. IBAN’ı kullanılan kişi değil, dolandırılan kişi olayın “mağduru” olarak yer alacak. Ancak TCK’nın 158’inci maddesine yeni bir fıkra eklenerek, eskiden “asli fail” olarak ele alınan “IBAN kullandıran kişi” “yedek (feri) fail” konumuna çekilecek.

DOLANDIRILAN MAĞDURLARIN ZARARINI KARŞILARSA

IBAN sahibi kişi, kendi hesabı kullanılarak dolandırılan kişilerin mağduriyetini giderip, zararını karşılarsa cezasından indirim yapılabilecek. Böylece normalde 4 yıl olan hapis cezası, 2 yılın altına düşebilecek. Hakimin takdiri ile bu ceza, hükmün geri bırakılması kapsamında değerlendirebilecek. Böylece söz konusu kişi, hapse girmekten kurtulabilecek.

AK Parti kurmayları, IBAN kullanımıyla ilgili çalışmaya son şeklini verdiler ancak pakette yer alıp almayacağı konusunda, pazartesi günü Meclis Başkanlığı’na verilmesinden önce son bir değerlendirme yapılacak.

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Son Dakika Güncel IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı! Hapis cezası kalkabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Uygur Murat Uygur:
    hakimin taktirine bırakmayın devletin taktirine bırak başka bir sucunuz varsa alışkanlık Hale getirmişsin deyip içerden ceza veriyor Halim yada duruşmada Gıcık kaparsa yandın o yüzden Halim taktirine bırakma 1 0 Yanıtla
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