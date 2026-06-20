15 Haziran'dan beri kayıptı, yayına gelenin kadının sözleri kocasını şoke etti - Son Dakika
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15 Haziran'dan beri kayıptı, yayına gelenin kadının sözleri kocasını şoke etti

20.06.2026 15:14
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Esra Erol’un programında günlerdir aranan ve 15 Haziran’da iki çocuğu ile eşini bırakarak kayıplara karışan Didem bulundu. Canlı yayına katılan ve ismini vermek istemediği birinin kendisine iş bulduğunu belirten kadının "Kocamdan psikolojik şiddet görüyordum. Şimdi başka bir şehirde yaşıyorum ve onunla muhatap olmak istemiyorum" sözleri stüdyoda şok etkisi yarattı.

15 Haziran'da hiçbir iz bırakmadan evinden ayrılan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan iki çocuk annesi Didem’i bulmak için ailesi, çareyi Esra Erol’un kapısını çalmakta bulmuştu. Günlerdir süren titiz araştırmaların ardından genç kadına ulaşıldı ve Didem, canlı yayına katılarak hakkındaki iddialara yanıt verdi.

"BAŞKA BİR ŞEHİRDE YENİ BİR HAYAT KURDUM"

Herkesin merakla beklediği Didem, yayına gelerek hayatta olduğunu ve kendi isteğiyle evden ayrıldığını açıkladı. Kaybolmadığını, aksine kendisine yeni bir yol çizdiğini belirten genç kadın, başka bir şehirde iş bulduğunu ve orada tek başına yeni bir yaşam kurmaya başladığını ifade etti.

"PSİKOLOJİK ŞİDDET GÖRÜYORDUM"

Evden kaçış nedenini açık yüreklilikle dile getiren Didem, evliliği boyunca kocasından yoğun şekilde psikolojik şiddet gördüğünü öne sürdü. Artık bu duruma dayanamadığı için çocuklarını ve eşini geride bırakmak zorunda kaldığını söyleyen genç kadın, eşiyle hiçbir şekilde muhatap olmak istemediğini belirtti. 

CANLI YAYINDA ŞOK 

Günlerdir endişe içinde eşinden gelecek iyi bir haberi bekleyen koca ise duyduğu sözler karşısında büyük bir yıkım ve şok yaşadı. İki çocuğun akıbetinin ne olacağı ve çiftin bundan sonraki süreçte boşanma yoluna gidip gitmeyeceği ise programın ilerleyen bölümlerinde netlik kazanacak.

Esra Erol, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Haziran'dan beri kayıptı, yayına gelenin kadının sözleri kocasını şoke etti - Son Dakika

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