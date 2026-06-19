Galatasaray 'evet' demesini bekliyor! - Son Dakika
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Galatasaray 'evet' demesini bekliyor!

Galatasaray \'evet\' demesini bekliyor!
19.06.2026 20:14
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Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, bir süredir gündeminde bulunan Virgil van Dijk için yeniden devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, Dijk'ın kendilerine "Evet" dediği anda, Liverpool'a resmi teklif götürülecek.

Yeni sezon öncesi kadrosunu 3-4 nokta atışı takviyeyle güçlendirmeyi planlayan Galatasaray, yabancı kuralının getirdiği zorluklara rağmen rotasını dev bir isme çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, uzun süredir gündeminde olan dünyaca ünlü Hollandalı stoper Virgil van Dijk için yeniden harekete geçti.

TURNUVA BİTMEDEN İMZA ATTIRMAK İSTENİYOR

Daha önce yapılan görüşmelerde 34 yaşındaki deneyimli savunmacı, transferi konuşmak için Dünya Kupası sonrasını işaret etmişti. Ancak elini çabuk tutmak isteyen Galatasaray yönetimi, turnuvanın tamamlanmasını beklemeden bu transfer operasyonunu mutlu sonla bitirmeyi hedefliyor.

''EVET'' DEDİĞİ AN MASAYA OTURULACAK

Hollandalı yıldızdan gelecek olumlu bir yanıt durumunda sarı-kırmızılı yetkililer, vakit kaybetmeden Liverpool kulübüyle resmi pazarlıklara başlayacak. Yönetimin asıl planı, 2026-2027 sezonunda savunmanın merkezini Van Dijk - Davinson Sanchez ikilisinden oluşturmak. Bu dev hamleyle birlikte milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı da rotasyona dahil olacak ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi öncesi savunma hattında müthiş bir derinlik kazanmış olacak.

Galatasaray, Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray 'evet' demesini bekliyor! - Son Dakika

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