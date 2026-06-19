Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay için ilk kez tarih verdi. Sözcü Tv canlı yayınında Kılıçdaroğlu, partinin olağanüstü değil, olağan kurultay sürecine gideceğini açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KURULTAY İÇİN TARİH VERDİ

Sürecin Yargıtay’daki duruma bağlı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Yargıtay'daki başvuru çekilirse olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, mahkeme kararının ardından parti içinde nasıl bir yol haritası izleneceğine dair ilk net mesaj oldu.

"PARTİYİ EN KISA SÜREDE KURULTAYA GÖTÜRECEĞİM"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Şunu söyleyeyim kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Dilekçeler geldi değil mi. Aldık onu, istediler ağırladık. Açıklama yapacağız dediler ve önlerine kürsüyü koyduk. Hiçbir gerginliğe izin vermeden bunları yapıyoruz.

"OLAĞANÜSTÜ DEĞİL OLAĞAN KURULTAY YAPILACAK"

Mahkemenin 'tedbir' kararı var. Yargıtay süreci olduğu için yapamıyoruz deniliyor. Bakın ben hukukçu değilim. Ancak elbette bu süreçte parti çalışacak. Tedbir kararı kalkana kadar biz hiçbir şey yapmayacağız gibi bir durum yok. İtirazı yapanlar Özgür Bey. Karşı tarafla konuşuruz, gerekirse iki taraf da Yargıtay başvurusundan vazgeçer. Bu konuşulabilir.

Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay yapılacak. Yargıtay'daki başvuru çekilirse olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız. Olağan kurultay sonuçta il başkanı seçimleri var, delegelerin seçimleri var. Zaten eski delegelerle yapamayız efendim. Mahkeme şaibe var diye iptal etmiş, siz gidip o delegelerle kurultay yapın diyorsunuz.

Bundan da bir mutlak butlan kararı çıkar. Parti bu kadar yorulur mu? Delegeye mi güvenmiyorsunuz? Başlarsınız mahalleden itibaren seçimlere, gelirsiniz kurultayı yaparsınız mesele bu kadar basit."