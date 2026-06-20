Fas, İskoçya karşısında tek golle galip - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fas, İskoçya karşısında tek golle galip

Fas, İskoçya karşısında tek golle galip
20.06.2026 03:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Fas, İskoçya'yı 1-0 mağlup etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Fas ile İskoçya karşı karşıya geldi. Gillette Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fas, 1-0 kazandı.

FAS TEK GOLLE KAZANDI

Mücadeleye hızlı başlayan Fas'a galibiyet golünü maçın henüz 2. dakikasında Saibari kaydetti. İlk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan Fas, ikinci yarıda da skoru koruyarak maçı kazanmayı başardı.

İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte ilk galibiyetini alan Fas, puanını 4'e yükseltti. İlk maçında Haiti'yi 1-0 mağlup eden İskoçya ise 3 puanda kaldı. Grubun son hafta maçında Fas, Haiti ile karşı karşıya gelecek. İskoçya, Brezilya ile kozlarını paylaşacak. 

Dünya Kupası, Futbol, Spor, Fas, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Fas, İskoçya karşısında tek golle galip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geri manevra faciaya dönüştü 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Geri manevra faciaya dönüştü! 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
İlk kez dışarı çıkan buzağı, kendini göle vurdu İlk kez dışarı çıkan buzağı, kendini göle vurdu
ABD-İsrail kavgası büyüyor: 9 milyonluk ülkesiniz... ABD-İsrail kavgası büyüyor: 9 milyonluk ülkesiniz...
Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede
Karabük’te bir kişi bahçede ölü bulundu Karabük'te bir kişi bahçede ölü bulundu
Mantar toplamak için çıktığı dağda ölü bulundu Mantar toplamak için çıktığı dağda ölü bulundu

02:47
Yeşil Burun Adaları’nın kalecisi Vozinha muradına erdi
Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha muradına erdi
00:12
A Milli Takım’ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı İşte kazanan
A Milli Takım'ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı! İşte kazanan
22:19
Kucağına aldığı çocuğuyla 8’inci kattan atladı: Anne öldü, çocuk ağır yaralandı
Kucağına aldığı çocuğuyla 8'inci kattan atladı: Anne öldü, çocuk ağır yaralandı
22:12
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi
20:17
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
18:57
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 03:08:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Fas, İskoçya karşısında tek golle galip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.