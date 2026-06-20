FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Fas ile İskoçya karşı karşıya geldi. Gillette Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fas, 1-0 kazandı.
Mücadeleye hızlı başlayan Fas'a galibiyet golünü maçın henüz 2. dakikasında Saibari kaydetti. İlk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan Fas, ikinci yarıda da skoru koruyarak maçı kazanmayı başardı.
Bu sonuçla birlikte ilk galibiyetini alan Fas, puanını 4'e yükseltti. İlk maçında Haiti'yi 1-0 mağlup eden İskoçya ise 3 puanda kaldı. Grubun son hafta maçında Fas, Haiti ile karşı karşıya gelecek. İskoçya, Brezilya ile kozlarını paylaşacak.
Son Dakika › Dünya Kupası › Fas, İskoçya karşısında tek golle galip - Son Dakika
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