Tunceli'de Mantar Toplayan DKMP Personeli Ölü Bulundu - Son Dakika
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Tunceli'de Mantar Toplayan DKMP Personeli Ölü Bulundu

Tunceli\'de Mantar Toplayan DKMP Personeli Ölü Bulundu
19.06.2026 00:11
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Tunceli'de mantar toplarken kaybolan Murat Özel, arama çalışmalarında ölü bulundu. Otopsi yapılacak.

TUNCELİ'de mantar toplamak için çıktığı dağdan dönmeyen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi personeli Murat Özel (53), arama çalışmaları sonucu ölü bulundu.

Olay, merkeze bağlı Çıralı köyü yakınlarındaki Aziz Abdal Dağı'nda meydana geldi. DKMP Tunceli Şubesi'nde görevli Murat Özel, izinli olduğu için sabah saatlerinde köyüne giderek mantar toplamak amacıyla dağa çıktı. Akşam saatlerine kadar kendisinden haber alınamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Munzur Arama ve Kurtarma Derneği (MUDAK) ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dağlık alanda yürüttüğü arama çalışmalarında Murat Özel'in cansız bedenine ulaşıldı. Özel'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk değerlendirmelerde kalp krizi ihtimali üzerinde durulduğu öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Murat Özel, 3. Sayfa, Olaylar, Tunceli, Otopsi, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

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