D8'in 29. Yılı Kutlandı

Saadet Partisinin öncülüğünde, Gelişen 8 Ülke (D8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatının 29. kuruluş yıl dönümüne ilişkin program düzenlendi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen programda yaptığı konuşmada, son 30 senede dünyada büyük olayların yaşandığını, her dönemde ise esas sorunun Filistin olduğunu söyledi.

Gül, "Memnuniyetle görüyorum ki D8 ülkeleri arasındaki ikili ilişkiler her bakımdan gelişti, güçlendi, sıkıntılı günlerin hepsi geride kaldı. Şu anda bütün liderler, ülkeleri yönetenler Türkiye'den Mısır'a, Endonezya'dan Pakistan'a kadar herkes bunun farkında. Gelecek çok daha iyi olacaktır." dedi.

İran-ABD arasındaki mutabakatın memnuniyet verici olduğunu belirten Gül, İran halkını tebrik etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, D8'in bugünün uluslararası kuruluşları gibi göstermelik ve yalnızca siyonizmin çıkarına hizmet eden, karikatürize bir yapı değil, dünyanın gidişatına itiraz eden büyük bir medeniyet çağrısı olduğunu belirtti.

D8'in Asya'dan Afrika'ya, Afrika'dan Avrupa'ya uzanan stratejik bir kuruluş olduğuna dikkati çeken Arıkan, şöyle devam etti:

"Enerji üretim alanlarının, ulaşım ve nakil yollarının üzerindedir. İstanbul Boğazı'ndan Çanakkale'ye, Süveyş Kanalı'ndan Aden Körfezi'ne, Hürmüz Boğazı'ndan Hazar Denizi'ne varıncaya dek çok önemli bir jeostratejik konuma sahiptir. Petrol ve doğal gaz başta olmak üzere her türlü yer altı ve yer üstü zenginliği bünyesinde barındırmaktadır. Ama hepsinden önemlisi, sahip olduğu insan kaynağıdır. D8 ülkeleri, 1 milyarı aşan nüfusu, 5 trilyon dolara yaklaşan ekonomisi, 7,5 milyon kilometrekareyi aşan coğrafyası ile muhteşem bir güce sahiptir. D8'i sadece ekonomik bir işbirliği platformu olarak görmekten çıkarmalı, bu büyük yapıyı siyasi bir hüviyete, ahlaki bir duruşa, küresel bir 'adalet' teklifine dönüştürmeliyiz."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konuşmasında, D8'in hangi şartlarda doğduğunu anlattı.

D8'in pasif bir proje olarak ortaya çıkmadığını, soğuk savaş ve 2. Dünya Savaşı'yla başlayan sürece karşı bir başkaldırı olduğunu anlatan Davutoğlu, "D8 projesi ilan edilene kadar Türkiye, soğuk savaş döneminde NATO'nun kanat ülkesi olarak görülüyordu. Yani NATO'yu korumak üzere Sovyetler Birliği'ni engelleyecek olan, NATO'nun bölgesel birtakım müdahalelerinde üs imkanı sağlayan, kuvvetli ordusuyla ağırlığı olan ama kendisine has stratejik zihniyeti olmayan, kendisine savunma sanayisi olmayan bir edilgen ülke. Biz o zaman buna isyan ettik." diye konuştu.

Davutoğlu, "Kanat ülke değil, merkez ülke. Şimdi D8'in haritasına bakın Türkiye'nin o merkez konumunu görürsünüz. Bir isyandı bizimkisi, Türkiye'ye edilgen bir rol biçenlere bir isyan." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, D8'in 1997'de çok temel bir soruya cevap vermek için kurulduğunu söyledi.

Babacan, "D8 ülkelerine şöyle baktığımızda nüfusla ekonomik büyüklükte birbirleriyle ya da dünyayla olan ticari bağlantılarıyla ortalama nüfusun yaşıyla yani genç bir nüfusla aslında çok büyük bir potansiyeli temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

"D8, adil bir dünyanın çekirdeğini oluşturmak üzere kurulmuştur"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın öncülüğünde, bundan tam 29 yıl önce 15 Haziran 1997'de D8, adil bir dünyanın çekirdeğini oluşturmak üzere kurulmuştur." dedi.

D8'in İslam aleminde büyük sevinçle ve coşkuyla karşılandığını belirten Erbakan, şunları kaydetti:

"8 üye ülkenin meydana getirdiği D8 topluluğu, bugün 8 milyarı bulan dünya nüfusunun, takriben 1,5 milyara yakın kısmını yani yüzde 18'ini oluşturmaktadır. Bu 8 ülkenin yüzölçümü 7,5 milyon kilometrekaredir. Dünyanın kanıtlanmış petrol rezervlerinin yüzde 12'sine sahiptir. Dünyadaki kanıtlanmış doğal gaz rezervlerinin yüzde 22'sine sahiptir. Ayrıca bor, krom, toryum gibi stratejik maden rezervlerinin büyük çoğunluğunu ihtiva etmekte. Pamuk ihracatının büyük kısmını sağlamaktadır. Dünyanın merkezindeki geniş bir bölgeyi kapsamakta. Dünya deniz ticaretinin üçte ikisinin gerçekleştiği deniz ve boğazların kontrolü bu 8 ülkenin elindedir."

Programa, İran Heyeti Başkanı Manuçehr Muttaki, D8 Genel Sekreteri Sohail Mahmood, eski Mısır Dışişleri Bakanı Amr Mahmoud Moussa, Filistin-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mazen Alhasasneh, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir ve siyasi parti temsilcileri katıldı.