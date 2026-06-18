Karabük'te Dut Toplarken Fenalaşan Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
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Karabük'te Dut Toplarken Fenalaşan Adam Ölü Bulundu

Karabük\'te Dut Toplarken Fenalaşan Adam Ölü Bulundu
18.06.2026 23:54
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Dursun Kurt, dut toplarken fenalaşıp evin bahçesinde ölü bulundu, otopsi için morga kaldırıldı.

Karabük'te dut toplamak için ağacı silkelediği sırada fenalaştığı değerlendirilen bir kişi, evin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 2. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Kurt'u (60) babasına ait evin bahçesinde yerde hareketsiz yatar vaziyette gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kurt'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Dursun Kurt'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, dut toplamak için ağacı silkelediği sırada fenalaştığı değerlendirilen Kurt'un son bir haftadır çevresindekilere kendisini hasta hissettiğini ve halsizlik yaşadığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te Dut Toplarken Fenalaşan Adam Ölü Bulundu - Son Dakika

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