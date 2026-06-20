Yeşil Burun Adaları\'nın kalecisi Vozinha muradına erdi

NE OLMUŞTU?

İspanya maçının ardından duygusal açıklamalarda bulunan Vozinha, "Maçtan sonra ağladım. Çünkü büyükannem ve büyükbabamla büyüdüm, onlar birkaç yıl önce vefat ettiler. Annem de vize sorunu yüzünden burada olamadı. Vize için gereken parayı zamanında ödeyemediğimiz için işlemler tamamlanamamıştı. Onun burada olmasını çok isterdim" demişti. Bu samimi sözler ve İspanya maçındaki kurtarışları, Vozinha'yı turnuvanın en çok konuşulan ismi haline getirdi. Sosyal medyada turnuva öncesi 40-50 bin takipçisi olan kaleci, kısa sürede 14 milyondan fazla takipçiye ulaştı.