Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var

20.06.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımımızın Paraguay'a 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na veda ettiği maçın ardından Mert Müldür sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Yeni kırmızı kart kuralının uygulanmasına neden olan pozisyonu fark eden milli futbolcu, performansıyla takdir toplarken maç sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

Paraguay karşılaşmasının ilk yarısında Miguel Almiron'un eliyle ağzını kapatarak Mert Müldür'e bir şeyler söylediği görüldü. Pozisyonun ardından hakeme itiraz eden Mert Müldür, durumu fark ettiren isim oldu. VAR incelemesi sonrasında hakem Ivan Barton, Almiron'a direkt kırmızı kart gösterdi.

Böylece FIFA'nın 2026 Dünya Kupası ile birlikte uygulamaya koyduğu yeni kırmızı kart kuralı ilk kez A Milli Takımımızın maçında uygulanmış oldu.

PERFORMANSI TAKDİR TOPLADI

Dünya Kupası'na veda edilen gecede Mert Müldür'ün sahadaki mücadelesi de futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. Tecrübeli futbolcu, maç boyunca gösterdiği mücadeleci performansla öne çıkarken, ilk yarıda kullandığı duran topta kafa vuruşuyla gole de çok yaklaştı. Topun önce üst direğe ardından yan direğe çarpması Ay-yıldızlılar adına gecenin kırılma anlarından biri oldu.

Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var

SOSYAL MEDYADA DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Karşılaşmanın ardından birçok taraftar sosyal medyada Mert Müldür'e destek verdi. Yapılan yorumlarda, "Sahada en çok isteyen isimlerden biriydi", "Son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmadı", "Yeni kuralı fark etmesi bile ne kadar konsantre olduğunu gösteriyor" ve "Takım elense de savaşan oyunculardan biriydi" ifadeleri öne çıktı.

MAÇ SONUNDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Paraguay yenilgisiyle Dünya Kupası hayalinin sona ermesinin ardından Mert Müldür büyük üzüntü yaşadı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte gözyaşlarına hakim olamayan milli futbolcunun hüngür hüngür ağladığı anlar ekranlara yansıdı. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve birçok taraftarın duygusal yorumlar yapmasına neden oldu.

Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var

GECENİN EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLERİNDEN BİRİ OLDU

A Milli Takımımızın elendiği gecede Mert Müldür, hem kırmızı kart pozisyonundaki dikkati hem de sahadaki mücadelesiyle gündeme geldi. Maç sonunda yaşadığı büyük üzüntü de futbolseverlerin dikkatini çekerken, milli futbolcu için çok sayıda destek mesajı paylaşıldı.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Mert Müldür, Paraguay, Futbol, Hakim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Bizim çocuklar yarrau yedi 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet’in elini öptü Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü
Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı
Milli takım kampında ilginç anlar Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı Milli takım kampında ilginç anlar! Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı
Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli’ye şiir okuyup uludu Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli'ye şiir okuyup uludu
Gürültü kavgası sokağa taştı Küfürler havada uçuştu Gürültü kavgası sokağa taştı! Küfürler havada uçuştu
Oyuncu Cemre Baysel’den radikal imaj değişikliği Eren Elmalı’ya benzetildi Oyuncu Cemre Baysel'den radikal imaj değişikliği! Eren Elmalı'ya benzetildi
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar... Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu! 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Acun Ilıcalı’nın ilk transferi Süper Lig devinden Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Süper Lig devinden
Türkiye’nin en uzun ve en hızlı metro hattı açılıyor Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattı açılıyor
Görüntü Alanya’dan Restorandaki “dans“ şovu büyük tartışma yarattı Görüntü Alanya'dan! Restorandaki "dans" şovu büyük tartışma yarattı

13:22
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül’e veto, Yavaş’a açık kapı
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı
13:02
Dünya Kupası’ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor Atılan manşetler olay
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay
12:48
63 yaşındaki babasını öldürdü Nedeni pes dedirtecek cinsten
63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
12:22
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı Hapis cezası kalkabilir
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı! Hapis cezası kalkabilir
12:19
Silivri Belediyesi’nde başkanvekilliği seçimini CHP’nin adayı Yalçın Ekici kazandı
Silivri Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimini CHP'nin adayı Yalçın Ekici kazandı
11:53
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
11:06
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
10:31
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
08:50
Dünya Kupası’ndan elenmemizin ardından Montella’dan ilk sözler
Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler
08:05
Hayallerimiz buraya kadarmış A Milli Takımımız Dünya Kupası’na veda etti
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 13:54:41. #7.12#
SON DAKİKA: Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.