NATO Zirvesi'nde Ankara'da 145 uçuş gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Zirvesi'nde Ankara'da 145 uçuş gerçekleşti

09.07.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NATO Ankara Zirvesi kapsamında 6-8 Temmuz tarihleri arasında Esenboğa Havalimanı ile Ankara Havalimanı'nda toplam 145 uçuş gerçekleştirildiğini açıkladı. Zirve süresince 83 iniş ve 62 kalkışın emniyetli şekilde tamamlandığını belirten Uraloğlu, modernize edilen Ankara Havalimanı'nın uluslararası operasyonlarda önemli rol üstlendiğini ifade etti.

NATO Ankara Zirvesi kapsamında Ankara’daki iki havalimanında 3 günde 83 iniş ve 62 kalkış olmak üzere toplam 145 uçuş gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, operasyonların emniyetli ve kesintisiz şekilde tamamlandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında hava trafiğine ilişkin bilgi verdi.

Uraloğlu, 6-8 Temmuz tarihleri arasında Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı’nda toplam 145 uçuş hareketi gerçekleştiğini belirtti.

83 İNİŞ, 62 KALKIŞ YAPILDI

Zirve kapsamında 6 Temmuz’da 20 iniş ve 6 kalkış olmak üzere 26 uçuş, 7 Temmuz’da 52 iniş ve 5 kalkış olmak üzere 57 uçuş gerçekleştirildi.

Zirvenin son günü olan 8 Temmuz’da ise kalkış trafiği yoğunlaştı. İki havalimanında 11 iniş ve 51 kalkış olmak üzere toplam 62 uçuş yapıldı.

NATO Zirvesi'nde Ankara'da 145 uçuş gerçekleşti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

ANKARA HAVALİMANI’NDA 82 UÇUŞ

Uraloğlu, Ankara Havalimanı’nda 44 iniş ve 38 kalkış olmak üzere 82 uçuşun, Esenboğa Havalimanı’nda ise 39 iniş ve 24 kalkış olmak üzere 63 uçuşun sorunsuz tamamlandığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, “Uluslararası standartlarda sunduğumuz hava trafik hizmetleri ve güçlü operasyonel koordinasyonumuzla NATO Ankara Zirvesi kapsamındaki uçuş operasyonlarını emniyetli ve kesintisiz şekilde sürdürdük” dedi.

PİST GENİŞLETİLDİ, APRON KAPASİTESİ ARTIRILDI

15 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Ankara Havalimanı, yapılan modernizasyon çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası operasyonlara hizmet verecek hale getirildi.

Çalışmalar kapsamında 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki pist, 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı. Ayrıca 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla yaklaşık 44 uçağın aynı anda park edebileceği kapasite oluşturuldu.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Esenboğa Havalimanı, Havacılık, Politika, Savunma, Ekonomi, Ankara, Nato, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi NATO Zirvesi'nde Ankara'da 145 uçuş gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı İstanbul'daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı
Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı
Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti
Japon bakanın Türk kahvesi paylaşımı beğeni topladı: “Fal bakacağım“ Japon bakanın Türk kahvesi paylaşımı beğeni topladı: "Fal bakacağım"
40 yaş büyük öğretmeniyle evlenen kadının paylaşımı tartışma yarattı 40 yaş büyük öğretmeniyle evlenen kadının paylaşımı tartışma yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan İzlanda Başbakanı Frostadóttir’e yoğun ilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan İzlanda Başbakanı Frostadóttir'e yoğun ilgi
Beştepe’de tarihi anlar Trump, Ankara Garnizon Komutanı’na asker selamı verdi Beştepe'de tarihi anlar! Trump, Ankara Garnizon Komutanı'na asker selamı verdi
Nebahat Çehre tatil sezonunu açtı Siyah mayosuyla güneşin tadını çıkardı Nebahat Çehre tatil sezonunu açtı! Siyah mayosuyla güneşin tadını çıkardı
Doç. Dr. Faik Tanrıkulu: Trump, Türkiye’nin dönüşen gücünün farkında Doç. Dr. Faik Tanrıkulu: Trump, Türkiye'nin dönüşen gücünün farkında
Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu
İş yerine giderken fenalaşan esnaf sığındığı pastanede hayatını kaybetti İş yerine giderken fenalaşan esnaf sığındığı pastanede hayatını kaybetti

11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
11:03
NATO Zirvesi için gelmişti, Türk kahvaltısına hayran kaldı: Daha önce hiç görmediğim yiyecekler var
NATO Zirvesi için gelmişti, Türk kahvaltısına hayran kaldı: Daha önce hiç görmediğim yiyecekler var
11:03
NATO Zirvesi’nde imzalar atıldı Almanya, ABD’den Tomahawk füzesi alacak
NATO Zirvesi'nde imzalar atıldı! Almanya, ABD'den Tomahawk füzesi alacak
10:49
NATO Zirvesi’nde tarihi adım Türkiye 8 NATO ülkesiyle savunma bankası kuruyor
NATO Zirvesi'nde tarihi adım! Türkiye 8 NATO ülkesiyle savunma bankası kuruyor
10:23
Eşini Parçalayıp Çöpe Attı, ’40 Yılın Zulmü Vardı’ Dedi
Eşini Parçalayıp Çöpe Attı, '40 Yılın Zulmü Vardı' Dedi
10:21
Rusya’dan NATO’ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
Rusya'dan NATO'ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
10:15
NATO Zirvesi’nde kararlar alındı, imzalar atıldı Türkiye için yeni dönem başlıyor
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor
09:36
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
09:31
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
08:42
Ankara’dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere’de yeniden değiştirdi
Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi
08:13
Trump’tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 11:52:13. #7.13#
SON DAKİKA: NATO Zirvesi'nde Ankara'da 145 uçuş gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.