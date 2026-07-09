Babası Asya'nın en zengini! Tüm dünya elindeki çantanın fiyatını konuşuyor - Son Dakika
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Babası Asya'nın en zengini! Tüm dünya elindeki çantanın fiyatını konuşuyor

Babası Asya\'nın en zengini! Tüm dünya elindeki çantanın fiyatını konuşuyor
09.07.2026 11:19
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Asya’nın en zengin iş insanı Mukesh Ambani’nin kızı Isha Ambani, katıldığı defilede taşıdığı lüks çantasıyla dünyayı salladı. İçine sadece tek bir ruj sığan pırlanta kaplama çantanın değeri tam 2 milyon dolar.

Mukesh Ambani'nin kızı Isha Ambani, pazartesi günü katıldığı defilede taşıdığı mikro boyuttaki lüks çantası ve elmas takılarıyla göz kamaştırdı. 34 yaşındaki Ambani’nin küçük çantası, ince bir işçilikle binlerce kesme elmas kullanılarak yapıldı. İçine yalnızca bir ruj sığan çanta, küçük boyutuna rağmen yüksek değeri ve özel tasarımıyla görenleri büyüledi.

Babası Asya'nın en zengini! Tüm dünya elindeki çantanın fiyatını konuşuyor

ÇANTA DEĞİL, MİLYON DOLARLIK MÜCEVHER

Değeri 2 milyon doların üzerinde olan çanta, güncel kurla yaklaşık 70 milyon TL'lik bir fiyata denk geliyor. 3 bin 25 adet parlak kesim pırlantadan oluşan bu özel tasarım, lüks moda dünyasında çanta ve mücevher arasındaki sınırları zorlayan nadir parçalar arasında yer almakta.

Babası Asya'nın en zengini! Tüm dünya elindeki çantanın fiyatını konuşuyor

İş Dünyası, Hindistan, Magazin, Hermes, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Babası Asya'nın en zengini! Tüm dünya elindeki çantanın fiyatını konuşuyor - Son Dakika

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