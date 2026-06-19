Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ile esnaf lokantasında yemek yerken görüntülendi - Son Dakika
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Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ile esnaf lokantasında yemek yerken görüntülendi

19.06.2026 19:38
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, başkent Şam'da bir esnaf lokantasında yemek yerken objektiflere yansıdı. İki ismin rahat ve doğal tavırları ülkede büyük ilgi topladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile birlikte koruma ordusu olmadan halkın arasına karıştı.

ESNAF LOKANTASINDA YEMEK YEDİLER

Başkent Şam'daki yerel bir esnaf lokantasına girerek sipariş veren ikili, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yemeklerini yedi. Lokantada bulunan vatandaşlarla ve esnafla da yakından ilgilenen Şara ve Şeybani, günlük hayatın akışına dair halkın nabzını tuttu.

O ANLAR KAMERADA

İki ismin kameralara yansıyan o doğal anları, sosyal medya platformlarında kısa sürede büyük ilgi görerek paylaşım rekorları kırdı. Yaşanan bu sıra dışı anlar, ülkede günün en çok konuşulan konusu oldu. 

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Son Dakika Suriye Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ile esnaf lokantasında yemek yerken görüntülendi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Fatih SARIOĞLU Fatih SARIOĞLU:
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SON DAKİKA: Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ile esnaf lokantasında yemek yerken görüntülendi - Son Dakika
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