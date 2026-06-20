Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım - Son Dakika
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Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım

Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım
20.06.2026 18:42
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A Milli Futbol Takımı, Paraguay'a 1-0 yenilerek 2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansını yitirdi. Son 32 turuna kalma ihtimalini sürdüren Paraguay'da ülke basını Türkiye'ye karşı alınan galibiyeti manşetlerine taşıdı. İşte o yorumlar...

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay’a 1-0 mağlup olan ve turnuvaya erken veda eden A Milli Futbol Takımımızın bu yenilgisi, rakip ülkede büyük bir yankı uyandırdı. 

PARAGUAY'DA GALİBİYET COŞKUSU

Karşılaşmanın ardından üst tura yükselme ümitlerini son maça taşıyan Paraguay'da büyük bir coşku hakimken, ülke basını galibiyeti manşetlerine taşıdı.

İşte Paraguay medyasında öne çıkan Türkiye maçı yorumları:

D10: "YÜREKLERİNİ ORTAYA KOYDULAR''

"Paraguay milli takımı zor anlar yaşadı, ancak Dünya Kupası'nda tekrar kazanmak ve eleme şanslarını canlı tutmak için ellerinden gelenin en iyisini, yüreklerini ve yapabilecekleri her şeyi ortaya koydular."

ABC: ''ÖNEMLİ BİR ADIM ATTI''

"Paraguay mücadele azmini yeniden kazandı, Türkiye'yi mağlup etti ve tur şansını güçlü tuttu. On kişiyle oynayan Paraguay, Santa Clara'da Türkiye'yi 1-0 yenerek açılış maçındaki mağlubiyetin ardından toparlandı. Matías Galarza'nın erken dakikalarda attığı gol ve sergilenen müthiş karakterle kırmızı-beyazlılar, 2026 Dünya Kupası'nda bir üst tura yükselme yolunda önemli bir adım attı."

Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım

VS SPORTS ''10 KİŞİYLE KAHRAMANCA!''

"Eleme maçlarında bizi büyüleyen ve umutlarımızı yeniden canlandıran Paraguay yeniden sahneye çıktı! Miguel Almiron'un sorumsuzluğu nedeniyle maçın büyük bölümünde bir oyuncusu eksik oynamak zorunda kalan kırmızı-beyazlılar, Türkiye karşısında kahramanca ve muhteşem bir zafer elde ederek 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki yerini garantiledi."

POPULAR: "TÜRKİYE'Yİ CEZALANDIRDI''

"2026 Dünya Kupası'nın en erken golünü, Matías Galarza Fonda'nın şanslı sol ayağıyla attığı golle kaydeden Paraguay, Kaliforniya'da oynanan maçta kararsız bir Türkiye karşısında az farkla öne geçti ve büyük bir sevinç yaşadı.

Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım

CRONICA: ''TÜRKİYE'NİN SÖZDE GÜÇLÜ TAKIMINA KARŞI''

"Paraguay'ın mücadeleci ruhunun kaybolduğunu kim söylüyor? Kesinlikle hayır. Paraguay, adam gibi oynayarak, Türkiye'nin sözde güçlü takımına karşı muazzam bir zafer kazandı. Alıştığımız gibi zorlu bir 1-0'lık galibiyet oldu, ancak çok daha özel bir havası var. Ve sözde "düşük performans gösteren" adam harika bir gol attı ve takımın yıldızı oldu. Üstelik tüm bunlar, berbat El Salvadorlu hakem Ivan Bartpn'a rağmen gerçekleşti."

LA TRIBUNA: ''TUR ŞANSINI SÜRDÜRDÜ''

"Milli takım büyük bir karakter sergileyerek Avrasya takımını az farkla mağlup etti ve 2026 Dünya Kupası'nda ikinci tura yükselme şansını sürdürdü. Matias Galarza, 64. saniyede Paraguay'ın galibiyet golünü attı."

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Son Dakika Dünya Kupası Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kerem saygılı Kerem saygılı:
    Doğru söylemişler 0 0 Yanıtla
  • Celal Esen Celal Esen:
    Maçı Türk bir hakem yönetse ancak bu kadar bizim lehimize karar verirdi. 0 0 Yanıtla
  • Atilla Kamış Atilla Kamış:
    Haklıya haklı denir. Olmadı olmadı bu sefer olmadı. Ne yapalım olmayınca. Asalım mı futbolcuları. Canları sağolsun 0 0 Yanıtla
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