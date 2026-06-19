Inter, Cristian Chivu ile yola devam dedi

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalya Serie A ekibi Inter'de teknik direktör Cristian Chivu'nun geleceği belli oldu.

INTER, CHIVU'NUN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Inter, teknik direktör Cristian Chivu ile olan sözleşmesini 2028'e kadar uzattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Cristian Chivu'nun hikayesi diğerlerinden farklı; tutku ve fedakarlık dolu, eşsiz olayları ve anları kapsayan bir destan. Bu hikaye, teknik direktörün tüm hayatına işlemiş olan Nerazzurri renkleriyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı." ifadeleri kullanıldı.

KAZANDIĞI BAŞARILARI

45 yaşındaki Rumen çalıştırıcı yönetiminde Inter, geride bıraktığımız sezon İtalya Serie A ve İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı.