Bizim Çocuklar sahaya çıktı, San Francisco'da yer yerinden oynadı - Son Dakika
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Bizim Çocuklar sahaya çıktı, San Francisco'da yer yerinden oynadı

Bizim Çocuklar sahaya çıktı, San Francisco\'da yer yerinden oynadı
20.06.2026 05:14
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A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası ikinci maçında Paraguay ile tamam ya da devam maçına çıkacak. Bizim Çocuklar'ın sahaya çıkmasıyla birlikte tribünlerde büyük bir coşku yaşandı. Paraguay taraftarına göre üstünlüğü alan Türk taraftarlar oyunculara tezahüratlarla enerji verirken, rakip futbolcuları da sahaya çıktığında ıslıkladı.

FIFA 2026 Dünya Kupası’ndaki ikinci sınavına çıkan A Milli Futbol Takımımız, Paraguay karşısında tarihi bir "tamam ya da devam" mücadelesine girdi. 

TRİBÜNLER KIRMIZI-BEYAZ!

Turnuvadaki kaderimizi belirleyecek bu kritik karşılaşma öncesinde, Türk taraftarlar tribünleri adeta kırmızı-beyaza boyadı. Bizim Çocuklar’ın yeşil sahaya ayak basmasıyla birlikte stadyumda adeta yer yerinden oynadı. Sayıca Paraguaylı futbolseverlere büyük üstünlük kuran on binlerce taraftarımız, tek bir bir ağızdan söyledikleri marşlar ve coşkulu tezahüratlarla millilerimize muazzam bir enerji pompaladı. 

PARAGUAYLI FUTBOLCULARA BASKI KURULDU

Tüm tribünlerde hep birlikte örgütlenen Türk taraftarlar, Paraguaylı futbolcular sahaya çıktığında ise yoğun bir ıslık yağmuruyla psikolojik baskıyı erkenden kurdu. 

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Son Dakika Dünya Kupası Bizim Çocuklar sahaya çıktı, San Francisco'da yer yerinden oynadı - Son Dakika

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