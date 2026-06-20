Dünya bu anları konuşuyor! Amerika'ya damga vuran ''Türk yürüyüşü'' - Son Dakika
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Dünya bu anları konuşuyor! Amerika'ya damga vuran ''Türk yürüyüşü''

20.06.2026 05:58
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynadığı maç öncesi binlerce ay-yıldızlı taraftarın San Francisco'da gerçekleştirdiği coşkulu yürüyüş büyük ilgi gördü. Dünya basını, bu anları manşetlerine taşıdı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynadığı mücadele öncesinde San Francisco'da Türk yürüyüşü gerçekleştirildi.

SAN FRANCISCO'DA TÜRK YÜRÜYÜŞÜ

Maçın oynanacağı San Francisco Stadı'na yakın bir noktada bir araya gelen binlerce ay-yıldızlı taraftar, marşlar eşliğinde eğlenerek maç saatini bekledi. Taraftarlar daha sonra çift katlı üstü açık otobüs üzerinden yapılan müzik yayını eşliğinde stadyuma hareket etti. Binlerce kişilik konvoy, San Francisco caddelerini kırmızı-beyaza çevirdi. Dünyanın dört bir yanında karşılaşmayı izlemek için gelen taraftarlar, yol boyunca tezahürat yaptı ve marşlar söyledi. Türk yürüyüşünü çevredekiler de ilgiyle takip etti.

DÜNYADA MANŞETLERİNE TAŞIDI

Bu eşsiz anlar dünya basınının da dikkatini çekti. Renkli görüntüleri okuyucularına taşıyan The Sun, haberine ''Çılgın Türkler maça gidiyor'' manşetini atarken, AS ise ''Türk taraftarlar muhteşem bir gösteri eşliğinde maça hazır!'' yorumunda bulundu. 

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Son Dakika Dünya Kupası Dünya bu anları konuşuyor! Amerika'ya damga vuran ''Türk yürüyüşü'' - Son Dakika

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