Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

KRİTİK MAÇ SAAT 06.00'DA

San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 06.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek.

MONTELLA'DAN 3 İSME KESİK

Dünya Kupası'ndaki ilk maçını Avustralya'ya karşı kaybeden A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, ilk maçta forma giyen 3 futbolcuya Paraguay karşısında forma şansı vermedi. Montella'nın kararı doğrultusunda Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz, bu zorlu mücadelede yedek soyundu. Bu isimlerin yerine Mert Müldür, Kenan Yıldız ve Yunus Akgün, ilk 11'e dahil oldu.