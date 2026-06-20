Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı - Son Dakika
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Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı

Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı
20.06.2026 04:47
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Paraguay ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Avustralya karşısında forma giyen Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz'a bu maçta şans vermedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

KRİTİK MAÇ SAAT 06.00'DA

San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 06.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. 

MONTELLA'DAN 3 İSME KESİK

Dünya Kupası'ndaki ilk maçını Avustralya'ya karşı kaybeden A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, ilk maçta forma giyen 3 futbolcuya Paraguay karşısında forma şansı vermedi. Montella'nın kararı doğrultusunda  Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz, bu zorlu mücadelede yedek soyundu. Bu isimlerin yerine Mert Müldür, Kenan Yıldız ve Yunus Akgün, ilk 11'e dahil oldu. 

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Son Dakika Dünya Kupası Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı - Son Dakika
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