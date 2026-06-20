Fişi ilk yarıdan çektiler! Brezilya, Haiti'ye şans tanımadı - Son Dakika
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Fişi ilk yarıdan çektiler! Brezilya, Haiti'ye şans tanımadı

Fişi ilk yarıdan çektiler! Brezilya, Haiti\'ye şans tanımadı
20.06.2026 05:33
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FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Brezilya, Haiti'yi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti ve puanını 4'e yükseltti.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda C Grubu ikinci maçında Brezilya ile Haiti karşı karşıya geldi. Philadelphia'daki Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brezilya, 3-0 kazandı. 

BREZİLYA FİŞİ İLK YARIDA ÇEKTİ

Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 23 ve 36. dakikada Matheus Cunha, 45+3'ncü dakikada ise Vinicius Junior kaydetti. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmadı.

GALİBİYET AÇILIŞI YAPILDI

Bu sonuçla birlikte turnuvada ilk kez galip gelen Brezilya, gruptaki puanını 4'e yükseltti. Haiti ise ikinci maçında da puanla tanışamadı. Grubun son hafta maçında Brezilya, İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Haiti, Fas ile mücadele edecek. 

Dünya Kupası, Brezilya, Futbol, Haiti, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Fişi ilk yarıdan çektiler! Brezilya, Haiti'ye şans tanımadı - Son Dakika

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