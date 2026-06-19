İstanbul\'daki evinin önünden kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal kurtarıldı

İstanbul'da evinin önünde silahlı ve organize bir şekilde kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, polis ekiplerinin operasyonuyla Tuzla'da sağ olarak bulundu. Kaçırılma olayına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 7'ye yükselirken, Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EVİNİN ÖNÜNDE KAÇIRILDI

İBB Kültür A.Ş. Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erhan Karaal, dün saat 21.00 sıralarında Maltepe'deki evinin önünde aracına binmek üzereyken kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı.

İddiaya göre başka bir araçtan inen kişiler Karaal'a saldırdı. Ailesinin verdiği bilgilere göre saldırganlar Karaal'ın başına vurdu, ardından başına çuval geçirerek zorla araca bindirdi. Olay sırasında Karaal'ın kızının da yaşananlara tanık olduğu öğrenildi.

SAHTE PLAKA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında elde edilen ilk bulgular, olayın planlı şekilde gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Karaal'ın kaçırıldığı araçta kullanılan plakanın, komşusuna ait aracın plakasının kopyalanmasıyla hazırlandığı belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelilerin izlerini kaybettirmek amacıyla sahte plaka kullandığı ihtimali üzerinde durdu.

SON SİNYAL KARTAL'DAN GELDİ

Kaçırılma olayının ardından geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, Erhan Karaal'ın cep telefonundan gelen son sinyalin Kartal ilçesinden alındığını tespit etti.

Karaal'ın eşi Ayşe Karaal ise eşinin herhangi bir husumetinin bulunmadığını belirterek, "Düşmanı yoktu, alacak verecek meselesi de bulunmuyordu" dedi.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Erhan Karaal'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için emniyet birimlerine talimat verdi.

Soruşturmanın ilk aşamasında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alınırken, ilerleyen saatlerde gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

POLİSİN OPERASYONUYLA KURTARILDI

İstanbul Emniyeti'nin yürüttüğü teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda Erhan Karaal'ın Tuzla'da tutulduğu adres belirlendi. Düzenlenen operasyonla Karaal sağ olarak kurtarıldı. Yetkililer, Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve gerekli kontrollerin ardından ifadesine başvurulacağını bildirdi.

KAÇIRILMA ANI KAMERADA

Öte yandan olayla ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı. İhlas Haber Ajansı'nın servis ettiği görüntülerde, Karaal'ın zorla bindirildiği öne sürülen aracın sokaktan hızla uzaklaştığı anlar yer aldı. Polis ekipleri görüntüler üzerinden şüphelilerin kimliklerini ve olaydaki rollerini tespit etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ERHAN KARAAL KİMDİR?

İşletme bölümü mezunu olan Erhan Karaal, 1 Kasım 2019 tarihinde İBB Kültür A.Ş.'de Mali İşler Müdürü olarak göreve başladı. Karaal, 12 Mayıs 2025 tarihinde Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak atandı. Evli ve iki çocuk babası olan Karaal'ın uzun yıllardır İBB bünyesinde görev yaptığı biliniyor.