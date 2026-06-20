Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet havuzu patladı: İtirafçı gazeteci deşifre etti - Son Dakika
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Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet havuzu patladı: İtirafçı gazeteci deşifre etti

Seferihisar Belediyesi\'nde rüşvet havuzu patladı: İtirafçı gazeteci deşifre etti
20.06.2026 17:37
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İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet, irtikap ve yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren gazeteci Evrim Ataman, belediyedeki bazı işlemlerle ilgili iddialarını savcılıkla paylaştı. Dosyaya giren ifade tutanaklarında, imar, ruhsat ve iskan süreçlerine ilişkin çeşitli para talepleri ve usulsüzlük iddiaları yer aldı.

İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet, irtikap ve yolsuzluk soruşturmasında yeni iddialar gündeme geldi. Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren gazeteci Evrim Ataman'ın savcılığa sunduğu beyanlarda, belediyedeki bazı imar, ruhsat ve ihale süreçlerine ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı. İfadeler doğrultusunda soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

BELEDİYE MERCEK ALTINA ALINDI 

İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda Seferihisar Belediyesi'ndeki bazı uygulamalar incelemeye alındı. Dosyada yer alan ifadelerde belediyedeki bazı işlemlere ilişkin çeşitli iddialar yer aldı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren gazeteci Evrim Ataman, üç ayrı ifadesinde belediye içerisindeki bazı uygulamalara ilişkin iddialarını anlattı.

"HAVUZ" OLARAK ADLANDIRILAN YAPIYA İLİŞKİN İDDİALAR

Evrim Ataman'ın ifadelerine göre, Seferihisar Belediyesi'nde bazı vatandaşların ve müteahhitlerin işlemlerinin geciktirildiği, ardından "havuz" olarak adlandırılan bir yapı üzerinden para taleplerinin gündeme geldiği öne sürüldü. Ataman, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın yanı sıra Akın Emre İldeniz ve İrfan Çevik'in bu süreçlerde rol aldığını iddia etti.

İfadeye göre bazı görüşmeler, Seferihisar Adliyesi'nin karşısında bulunan bir emlak ofisinde gerçekleştirildi. Ataman ayrıca, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in söz konusu yapıyla bağlantısına ilişkin kamuoyunda çeşitli iddiaların konuşulduğunu duyduğunu beyan etti.

BETON SANTRALİNE İLİŞKİN İDDİALAR

Ataman'ın ifadesinde yer alan bilgilere göre, "Betonsa/Betontaş" isimli beton santraline yönelik haberler hazırladığı, haberlerin ardından belediye tarafından tesis hakkında işlem yapıldığı öne sürüldü.

Ataman, ruhsat ve faaliyet izinleriyle ilgili süreçlerde santral sahibinden toplam 2 milyon 500 bin TL talep edildiğini iddia etti. Söz konusu tutarın bir bölümünün elden teslim edildiğini, 10 bin Euro'luk kısmını ise Seferihisar Yazarlar Evi'nde gerçekleştirilen bir buluşmada İbrahim Gökhan Pehlivan'a verdiğini öne sürdü.

İSKAN SÜRECİNDEKİ İDDİALAR

Düzce Mahallesi'nde bulunan İyonya Konakları isimli projeye ilişkin iskan işlemlerinin tamamlanabilmesi için müteahhit Sönmez Budak'tan ilk etapta 12 milyon TL talep edildiğini öne süren Ataman, yapılan görüşmeler sonrasında bu rakamın 6 milyon TL'ye indirildiğini iddia etti.

Ataman'ın beyanına göre ödemeler, kendi adına düzenlenen çekler üzerinden gerçekleştirildi. Çeklerin bozdurulmasının ardından paraların farklı yöntemlerle ilgili kişilere ulaştırıldığı öne sürüldü.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında savcılık tarafından Ataman'a, bazı para transferleriyle ilgili olarak Özlem Akyılmaz Mercan adına kayıtlı hesaplar ve CHP Milletvekili Veli Ağbaba ile herhangi bir ticari ilişkisinin bulunup bulunmadığı soruldu. Ataman ise Ağbaba'yı şahsen tanımadığını, yalnızca kendisine verilen hesap bilgilerine para gönderdiğini ve sonrasına ilişkin bilgisi olmadığını ifade etti.

HALKMARKET VE İHALELERE YÖNELİK İDDİALAR

Ataman'ın ifadelerinde, belediyeye bağlı Jeotermal A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Halkmarket'e ilişkin çeşitli iddialar da yer aldı. Bazı gelirlerin mali kayıtlara yansıtılmadığı ve bu nedenle milyonlarca liralık bir fark oluştuğu öne sürüldü.

İfadede ayrıca, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen bazı alımların fiilen yapılmadığı, düzenlenen faturalar üzerinden para aktarımı gerçekleştirildiği iddiaları da yer aldı.

Eski bir belediye meclis üyesine yönelik olarak da çeşitli ödemeler yapıldığı ve bu ödemelerin bazı ihale süreçleri üzerinden gerçekleştirildiği öne sürüldü.

KİŞİSEL VERİLER VE PERSONEL İDDİALARI

Ataman, belediyede görevli bir personelin vatandaşlara ait ada, parsel ve tapu bilgilerini üçüncü kişilerle ücret karşılığında paylaştığını iddia etti. Söz konusu durumun belediye yönetimine iletildiğini ancak herhangi bir işlem yapılmadığını öne sürdü.

Bunun yanında belediyede fiilen görev yapmadığı halde maaş aldığı iddia edilen personeller bulunduğunu da ifade eden Ataman, bu kişilerin sayısının yaklaşık 25 olduğunu ileri sürdü.

Soruşturmanın, ifade tutanakları, HTS kayıtları, MASAK raporları ve diğer deliller doğrultusunda sürdüğü öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Seferihisar, Türkiye, Adliye, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Seferihisar Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet havuzu patladı: İtirafçı gazeteci deşifre etti - Son Dakika

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