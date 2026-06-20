Görüşme ilk kez açıklandı! A Milli Takım'dan Conte bombası - Son Dakika
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Görüşme ilk kez açıklandı! A Milli Takım'dan Conte bombası

Görüşme ilk kez açıklandı! A Milli Takım\'dan Conte bombası
20.06.2026 17:55
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Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın geleceği sorgulanıyor. Gazeteci Evren Göz, A Milli Takım'da geçmiş dönemde göreve getirilen Stefan Kuntz öncesi İtalyan teknik direktör Antonio Conte ile görüşüldüğünü duyurdu. Montella ile yolların ayrılması durumunda Conte'nin yeniden bir tercih olabileceğini belirten Evren Göz, ''Montella gönderilecekse, en doğru isim Conte olacaktır'' dedi.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a 2-0 yenilerek turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı'da Vincenzo Montella'nın koltuğu sallanırken sürpriz bir gerçek ortaya çıktı. Sporx YouTube kanalında konuşan Evren Göz, Antonio Conte ismini vererek çarpıcı bir haberi gündeme taşıdı.

''İLK TERCİH CONTE'YDİ''

Evren Göz, Stefan Kuntz'un göreve getirilmesinden önce Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ilk olarak İtalyan teknik adam Antonio Conte'nin kapısını çaldığını belirtti. Göz, "Kuntz'tan önce asıl hedef Antonio Conte'ydi. İkinci alternatif Shevchenko olurken, Kuntz ancak üçüncü sırada yer alıyordu. O dönem Conte’nin yıllık talebi 7-8 milyon Euro civarındaydı.'' dedi.

''EN DOĞRU İSİM CONTE OLACAKTI''

Geleceği sallantıda olan Montella ile yolların ayrılması durumunda rotanın yeniden Conte'ye çevrilebileceğini belirten Evren Göz, ''Eğer Vincenzo Montella ile yollar ayrılacak ve İtalyan ekolüyle yola devam edilecekse, bu sistemin en üst sürümü ve en doğru ismi Conte olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya Kupası Görüşme ilk kez açıklandı! A Milli Takım'dan Conte bombası - Son Dakika

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