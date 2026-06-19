Küçükçekmece'de sitedeki binanın çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen 11 kişi ile birinci kattan atlayan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Atakent Mahallesi 4. Cadde'de bulunan, 9 bloktan oluşan sitedeki 11 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dumandan etkilenen 11 kişi ile birinci kattan atlayan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de Çatı Yangını: 12 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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