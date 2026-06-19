Gram altın çakıldı - Son Dakika
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Gram altın çakıldı

19.06.2026 19:43
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Faizi sabit bırakan ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılması ve ABD-İran savaşında varılan barış mutabakatı altında satış baskısını artırdı. Güne 6 bin 206 lira civarında başlayan gram altın akşam çakıldı. Gram altın, yüzde 1,48 düşüşle 6 bin 193 TL'ye geriledi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki dönemde faiz artıracağına kesin gözüyle bakılması ve ABD ile İran arasında varılan barış mutabakatı, altın piyasasında sert düşüşe neden oldu. Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin azalması ve güvenli liman arayışının zayıflamasıyla birlikte altın üzerindeki satış baskısı hız kazandı.

GRAM ALTINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 düşüşle 6 bin 205 liradan tamamlamıştı.

Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 6 bin 206 lira seviyesinde seyretti. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 325 liradan, Cumhuriyet altını da 41 bin 250 liradan satıldı. Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1,3 azalışla 4 bin 156 dolardan seyretti.

AKŞAM YÜZDE 1,48 DEĞER KAYBETTİ

Güne 6 bin 206 lira seviyelerinde başlayan gram altın, akşam saatlerinde çakıldı. Günü yüzde 1,48 değer kaybıyla tamamlayan gram altın, 6 bin 193 Türk Lirası seviyesine kadar geriledi.

ALTINDA SATIŞ BASKISI

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin bir politika izlemesi ve para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz artırımına gideceğine bu yıl kesin gözüyle bakılmasıyla dolara talebin artması altın fiyatlarını baskılıyor.

Öte yandan İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD-İran görüşmelerinin iptal edildiğinin duyurulması da altın başta olmak üzere değerli metal fiyatları üzerindeki satış baskısının artmasına neden oluyor. Analistler, bugün yurt dışında ABD'de piyasaların kapalı olacağını belirtti.

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