Erzurumspor'dan Dünya Kupası'na damga vuran Reyna için hamle - Son Dakika
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Erzurumspor'dan Dünya Kupası'na damga vuran Reyna için hamle

Erzurumspor\'dan Dünya Kupası\'na damga vuran Reyna için hamle
19.06.2026 20:23
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Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor, ABD'li milli futbolcu Giovanni Reyna'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Reyna, Dünya Kupası'nın ilk maçında Paraguay'a attığı golle dikkatleri üzerine çekmişti.

Trendyol Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Erzurumspor, yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer piyasasında ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. 

ERZURUMSPOR'DAN REYNA'YA KANCA

Mavi-beyazlı ekibin, Alman panzeri Borussia Mönchengladbach'ın kadrosunda yer alan ABD'li hücum oyuncusu Giovanni Reyna'yı listesine aldığı öne sürüldü. Bild'in haberine göre; Erzurumspor yönetimi, 23 yaşındaki yetenekli futbolcunun maliyetini ve transfer koşullarını araştırmaya başladı. ABD Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden ve Paraguay karşısında attığı golle tüm dikkatleri üzerine çeken genç yıldızın, kariyer planlamasıyla ilgili nihai kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

FORMA GİYEBİLECEĞİ TAKIMA GİTMEK İSTİYOR

Kulübü Borussia Mönchengladbach ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Reyna'nın daha fazla süre alabileceği ve düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye oldukça sıcak baktığı iddia edildi. 

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Gladbach forması altında 10 resmi karşılaşmada süre bulabilen Reyna, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 

Amerika Birleşik Devletleri, Erzurumspor Kulübü, Paraguay, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor'dan Dünya Kupası'na damga vuran Reyna için hamle - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurumspor'dan Dünya Kupası'na damga vuran Reyna için hamle - Son Dakika
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