Trendyol Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Erzurumspor, yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer piyasasında ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor.
Mavi-beyazlı ekibin, Alman panzeri Borussia Mönchengladbach'ın kadrosunda yer alan ABD'li hücum oyuncusu Giovanni Reyna'yı listesine aldığı öne sürüldü. Bild'in haberine göre; Erzurumspor yönetimi, 23 yaşındaki yetenekli futbolcunun maliyetini ve transfer koşullarını araştırmaya başladı. ABD Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden ve Paraguay karşısında attığı golle tüm dikkatleri üzerine çeken genç yıldızın, kariyer planlamasıyla ilgili nihai kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.
Kulübü Borussia Mönchengladbach ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Reyna'nın daha fazla süre alabileceği ve düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye oldukça sıcak baktığı iddia edildi.
Geçtiğimiz sezon Gladbach forması altında 10 resmi karşılaşmada süre bulabilen Reyna, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Son Dakika › Spor › Erzurumspor'dan Dünya Kupası'na damga vuran Reyna için hamle - Son Dakika
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