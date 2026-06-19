Bartın'da 5 gün içinde ikinci insansız hava aracı bulundu - Son Dakika
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Bartın'da 5 gün içinde ikinci insansız hava aracı bulundu

Bartın\'da 5 gün içinde ikinci insansız hava aracı bulundu
19.06.2026 19:49
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Bartın'ın Amasra ilçesindeki Çakraz Plajı'nda 5 gün içinde ikinci insansız hava aracı bulundu. Üzerinde mühimmat olmadığı belirlenen İHA, incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Rus yapımı olduğu tahmin edilen aracın, hava savunma sistemlerini aldatmak için kullanıldığı değerlendiriliyor.

Bartın'da sahilde 5 gün içinde ikinci insansız hava aracı (İHA) bulundu. Sahilde yoğun tedbir alınırken, parça incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

PLAJDA İKİNCİ KEZ İHA BULUNDU

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz Plajı'nda saat 16.00 sıralarında insansız hava aracı bulundu. Bölgede geniş güvenlik tedbirili alan jandarma ekipleri yaptıkları incelemede, üzerinde mühimmat bulunmadığını belirledi. Jandarma ekipleri tarafından sahilden alınarak, incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Çakraz Plajı'nda bulunan İHA'nın 5 gün önce Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu Plajı'nda bulunan insansız hava aracı ile aynı olduğu öğrenildi.

Bartın'da 5 gün içinde ikinci insansız hava aracı bulundu

MÜHİMMAT TAŞIMA ÖZELLİĞİ VAR

Uzun süre suda kaldığı ve parçalanmış halde bulunan dronun, gövde ve pervaneleri strafor köpükten, pervaneleri ağaçtan eklenti vidalarının ise plastikten yapıldığı tespit edildi. Rus yapımı olduğu tahmin edilen insansız hava aracının kesin menşeinin ise Ankara'da yapılacak incelemede belirlenmesi bekleniyor. Bulunan insansız hava aracının, mühimmat taşıma özelliğinin bulunduğu fakat saldırı dronları için önceden gönderilerek, hava savunma sistemleri ve radarları aldatmak için kullanıldığı tahmin ediliyor. 

Bartın'da 5 gün içinde ikinci insansız hava aracı bulundu
Bartın'da 5 gün içinde ikinci insansız hava aracı bulundu
Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Amasra, Bartın, Çevre, Dünya, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da 5 gün içinde ikinci insansız hava aracı bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da 5 gün içinde ikinci insansız hava aracı bulundu - Son Dakika
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