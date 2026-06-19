Kılıçdaroğlu, İmamoğlu\'nun cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapatmadı ama "evet" de demedi

CHP Genel Başkanlığı görevine "mutlak butlan" kararıyla yeniden getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruyu yanıtladı. Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu da olabilir, başka birisi de olabilir. Bir sürü aday adayı vardır" dedi.

SORULARI YANITLADI

21 Mayıs'taki "mutlak butlan" kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV canlı yayınında cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun olası adaylığı sorulan Kılıçdaroğlu, mevcut sistemin değişmesi gerektiğini vurgularken, adaylık konusunda net bir isim vermekten kaçındı.

"BEN BU REJİMİ KABUL ETMİYORUM"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını mevcut sistem üzerinden değerlendirmenin doğru olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ben bu rejimi kabul etmiyorum ki. Ben bu sistemi kabul etmiyorum, tek adam sistemini kabul etmiyorum ki. Biz Anayasa'yı değiştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"CHP'DE ADAYI YETKİLİ ORGANLAR BELİRLER"

CHP'nin aday belirleme sürecinin diğer partilerden farklı işlediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bizim adayımızı yetkili organlar belirler. Burası AKP değil, MHP de değil. CHP'de ciddi bir itiraz kültürü vardır. Herkes düşüncelerini söyler, itiraz edenleri de genel başkan sonuna kadar dinler" dedi.

"16,5 MİLYON İMZAYA SAYGI DUYUYORUM"

Ekrem İmamoğlu için yürütülen imza kampanyasına da değinen Kılıçdaroğlu, "16,5 milyon insan imza vermiş, saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU ADAY ADAYI MI BİLMİYORUM"

İmamoğlu'nun adaylığı konusunda doğrudan bir değerlendirme yapmayan Kılıçdaroğlu, "Zamanı gelir ve eğer Anayasa değişmezse, mecburen bir Cumhurbaşkanı adayı belirlememiz gerekirse bakacağız elbette. İmamoğlu aday adayı mı bilmiyorum ki" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu Müslim Sarı'nın da "Sorun çıkmazsa, mahkemeden adaylığının önünde bir engel olmazsa elbette herkes aday adayı olabilir. Bir sürü aday adayı vardır, olabilir." dediğini aktardı.