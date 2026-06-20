Hakan Çalhanoğlu‘nun eşinden eleştirilere karşı zehir zemberek açıklama

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını yitirdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN EŞİNDEN PAYLAŞIM

A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak eşine ve takım arkadaşlarına yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

''KAYBEDİNCE SUÇLU ARAMAK KOLAYDIR''

Sinem Çalhanoğlu, eşinin ve takım arkadaşlarına yapılan eleştirilerin haksız bulduğunu belirterek, ''Bu takım da kaptanı da son düdüğe kadar savaştı ama bu futbol olmayınca olmuyor. Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır.'' sözlerini sarf etti.

İşte Sinem Çalhanoğlu'nun o paylaşımı:

''Dünya Kupası'na gelirken de kaptanımız oydu, bugün elenirken de. Bugün hedef gösterdiğiniz kaptan, dün gurur duyduğunuz kaptanın aynısı. Bugün eleştirdiğiniz takım da, hedef gösterdiğiniz kaptan da sizi Dünya Kupası'na getirenlerle aynı insanlar.

Değişen ne kaptanın mücadelesi ne de bu takımın karakteri. Değişen sadece sizin bakışınız.

Dün alkışladığınızı bugün suçlamak, futbolu değil sonucu sevdiğinizi gösterir. Bu takım da kaptanı da son düdüğe kadar savaştı ama bu futbol olmayınca olmuyor. Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır.''