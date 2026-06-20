Hakan Çalhanoğlu‘nun eşinden eleştirilere karşı zehir zemberek açıklama - Son Dakika
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Hakan Çalhanoğlu‘nun eşinden eleştirilere karşı zehir zemberek açıklama

Hakan Çalhanoğlu‘nun eşinden eleştirilere karşı zehir zemberek açıklama
20.06.2026 21:31
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını yitirdi. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu, sosyal medyadan yapılan eleştirilere tepki göstererek 'Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır' dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını yitirdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN EŞİNDEN PAYLAŞIM

A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak eşine ve takım arkadaşlarına yapılan eleştirilere tepki gösterdi. 

''KAYBEDİNCE SUÇLU ARAMAK KOLAYDIR''

Sinem Çalhanoğlu, eşinin ve takım arkadaşlarına yapılan eleştirilerin haksız bulduğunu belirterek, ''Bu takım da kaptanı da son düdüğe kadar savaştı ama bu futbol olmayınca olmuyor. Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır.'' sözlerini sarf etti. 

İşte Sinem Çalhanoğlu'nun o paylaşımı:

''Dünya Kupası'na gelirken de kaptanımız oydu, bugün elenirken de. Bugün hedef gösterdiğiniz kaptan, dün gurur duyduğunuz kaptanın aynısı. Bugün eleştirdiğiniz takım da, hedef gösterdiğiniz kaptan da sizi Dünya Kupası'na getirenlerle aynı insanlar.

Değişen ne kaptanın mücadelesi ne de bu takımın karakteri. Değişen sadece sizin bakışınız.

Dün alkışladığınızı bugün suçlamak, futbolu değil sonucu sevdiğinizi gösterir. Bu takım da kaptanı da son düdüğe kadar savaştı ama bu futbol olmayınca olmuyor. Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır.''

Hakan Çalhanoğlu‘nun eşinden eleştirilere karşı zehir zemberek açıklama
Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Sondakika.com - Dünya Kupası

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Son Dakika Dünya Kupası Hakan Çalhanoğlu‘nun eşinden eleştirilere karşı zehir zemberek açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Murat Aslan Murat Aslan:
    24 yıldır kaç defa kazandınız.. 2 1 Yanıtla
  • Oğuzhan Aydoğdu Oğuzhan Aydoğdu:
    Ya bi git beğenmiyorsa oynamaz arkadaş bunları adam yerine koyup forma verende suç tamam 10 numara oyuncu olabilir ama ruh yok... 2 1 Yanıtla
  • Murat denizli Murat denizli:
    interde kazandıgı bızı baglamıyor haınlık yapmayın 2 0 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    burası türkiye italya değil tarih okuyun biraz 1 0 Yanıtla
  • Ferhat Aykır Ferhat Aykır:
    Tabi hanfendi dün milli takım için bodrumda yazlığın yoktu ama bugün sponsorlarla var dimi biz karşılıksız duygu veriyoruz boş yapma fazlası var eksiği yok 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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