KKTC ile Türkiye doğalgaz boru hattı anlaşması imzalayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

KKTC ile Türkiye doğalgaz boru hattı anlaşması imzalayacak

KKTC ile Türkiye doğalgaz boru hattı anlaşması imzalayacak
10.07.2026 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ile 97 kilometrelik doğalgaz boru hattı kurulmasına yönelik mutabakat zaptı imzalamak üzere Lefkoşa'ya gitti. Görüşmelerde enerji ve Doğu Akdeniz'deki rekabet de gündemde.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Türk liderleri ile temasta bulunmak ve Türkiye'den adaya uzanan yeni bir doğalgaz boru hattının kurulmasına dair anlaşma imzalamak için Lefkoşa'ya gitti.

Yılmaz'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC başbakanı Ünal Üstel ile basın toplantısı düzenledi. Yılmaz'ın, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile de görüşmesi bekleniyor.

DOĞALGAZ BORU HATTI KURULACAK

Yılmaz'ın ziyareti sırasında taraflar arasında doğalgaz boru hattı kurulmasına ilişkin bir mutabakat zaptı da imzalanması planlanıyor.

Enerji Bakanı Bayraktar, mayıs ayı sonunda basına verdiği bir demeçte "Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 97 kilometrelik bir doğalgaz boru hattına ihtiyaç var" diye konuşmuştu.

Bayraktar, bu hattın Alanya'dan başlayarak adanın kuzey kısmına ulaşacağını söylemişti.

"Hedefimiz, bu yıl içerisinde mühendislik çalışmasını bitirmek. Mühendislik çalışması bittikten sonra da 2028 içerisinde bu boru hattı projesini hayata geçirmek istiyoruz."

Bayraktar ayrıca Doğu Akdeniz'de doğalgaz keşfedilmesi durumunda bu boru hattı ile Kuzey Kıbrıs üzerinden Türkiye'ye yönelik de gaz akışı olabileceğini ifade etmişti.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ ENERJİ GERİLİMİ

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti ve bazı Avrupa ülkeleri arasında yıllardır süren bir enerji gerilimi var.

Türkiye, adanın kuzeyindeki Türk yönetiminin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) verdiği yetki çerçevesinde bölgede hidrokarbon arama ve sondaj çalışmaları yürütüyor. Ayrıca Kıbrıs'ın güneydoğusunda kalan bazı parsellerde kıta sahanlığını öne sürerek hak iddia ediyor.

Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ise adanın tamamında egemenliği olduğunu iddia ederek Türkiye ve adadaki Türk yönetiminin hak taleplerini reddediyor. Ayrıca ABD ve Avrupa merkezli enerji şirketlerine tartışmalı parsellerde sondaj yetkisi veriyor.

KKTC ile Türkiye doğalgaz boru hattı anlaşması imzalayacak

Taraflar arasındaki gerilim 2022'de tavan yaptı. Türkiye sondaj gemilerini Doğu Akdeniz'e gönderdi. Ancak aradan geçen sürede gerilim daha düşük dozda sürdü. Türkiye'nin sondaj gemilerinin birçoğu Karadeniz'deki faaliyetlere odaklandı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondajı bıraktığı iddiaları üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 1 Ekim 2025'te yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye, kendi kıta sahanlığında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin TPAO'ya tahsis ettiği ruhsat sahalarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini planlı şekilde sürdürmekte olup, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini koruma kararlılığını devam ettirmektedir."

Kaynak: BBC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Doğu Akdeniz, Türkiye, Kıbrıs, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya KKTC ile Türkiye doğalgaz boru hattı anlaşması imzalayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Gaziantep’te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı Gaziantep'te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı
Ailesini katleden sanıktan ’pes’ dedirten savunma “Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum“ Ailesini katleden sanıktan 'pes' dedirten savunma! "Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum"
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı 80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı
İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu
Acı ikiye katlandı Çisem’den sonra minik kızı da hayatını kaybetti Acı ikiye katlandı! Çisem'den sonra minik kızı da hayatını kaybetti
Berke Özer’in ardından bir Türk yıldız daha Lille’de Berke Özer'in ardından bir Türk yıldız daha Lille'de
Mısır’da Messi ve FIFA’ya savaş açan Hüsam Hasan için karar Mısır'da Messi ve FIFA'ya savaş açan Hüsam Hasan için karar
Yunan F-16 uçağı havada yandı Acil inişten saniyeler sonra alev topuna döndü Yunan F-16 uçağı havada yandı! Acil inişten saniyeler sonra alev topuna döndü
Ricardo Quaresma kendi ülkesine verdi veriştirdi Ricardo Quaresma kendi ülkesine verdi veriştirdi

13:02
Miçotakis mehterle karşılandı, AP’den eş zamanlı “Kıbrıs“ adımı geldi
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı "Kıbrıs" adımı geldi
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
11:09
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
11:07
Yatacak yerimiz yok İstanbul’da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90’ı aştı
Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı
10:35
Erdoğan’ın hediyesini bir hayli sevdi Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
10:01
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
09:43
Japon Bakan’dan zirve sonrası İstanbul’da balık ekmek keyfi
Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi
09:39
Adana’da gizemli aşk mesajı Bu kez şehrin dört bir yanına yazdılar
Adana'da gizemli aşk mesajı! Bu kez şehrin dört bir yanına yazdılar
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bizi izlemeye devam edin“ demişti S-400’ler Körfez’e satıldı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizi izlemeye devam edin" demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 13:09:05. #7.12#
SON DAKİKA: KKTC ile Türkiye doğalgaz boru hattı anlaşması imzalayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.