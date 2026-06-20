Aziz Yıldırım, Sadettin Saran'ın transfer ettiği yıldız ismi gönderiyor - Son Dakika
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Aziz Yıldırım, Sadettin Saran'ın transfer ettiği yıldız ismi gönderiyor

Aziz Yıldırım, Sadettin Saran\'ın transfer ettiği yıldız ismi gönderiyor
20.06.2026 20:25
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Fenerbahçe, Sadettin Saran yönetiminin transfer ettiği Anthony Musaba için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. 25 yaşındaki futbolcu, Premier Lig ve Championship'ten birkaç kulüple görüşüyor.

Fenerbahçe, kadro planlaması ve yabancı kontenjanında yer açma çalışmaları doğrultusunda radikal adımlar atmaya devam ediyor. 

MUSABA İLE AYRILIK KARARI

Fenerbahçe, Sadettin Saran yönetiminin kadrosuna kattığı Hollandalı hücum oyuncusu Anthony Musaba ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp, 25 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır.

<a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim-2/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a>, Sadettin Saran'ın transfer ettiği yıldız ismi gönderiyor

İNGİLİZLERLE GÖRÜŞME HALİNDE

Öte yandan Hollandalı oyuncunun İngiltere'ye dönüş yapabileceği belirtildi. Daha önce Sheffield Wednesday forması giyen Musaba'nın, Premier Lig ve Championship'ten birkaç kulüple görüşme halinde olduğu ifade ediliyor. 

<a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a>, Sadettin Saran'ın transfer ettiği yıldız ismi gönderiyor

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'ye transfer olan Musaba, sarı-lacivert formayla çıktığı 23 maçta 2 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun Fenerbahçe ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Aziz Yıldırım, Sadettin Saran'ın transfer ettiği yıldız ismi gönderiyor

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım, Sadettin Saran'ın transfer ettiği yıldız ismi gönderiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Çopur Serkan Çopur:
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