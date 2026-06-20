Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 26 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 26 yaralı

20.06.2026 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Gelendost ilçesinde kontrolden çıkan tur minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır 26 kişi yaralandı.

Isparta'da korkunç bir kaza meydana geldi. 

TUR MİNİBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı köyüne gezi amacıyla gelen, tur programının ardından da dönüşe geçen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen minibüs, köy çıkışında etkili olan yağış nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

4 ÖLÜ, 5’İ AĞIR 26 YARALI

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 5’i ağır olmak üzere toplam 26 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Isparta Valiliğinden kaza ile ilgili yapılan açıklamada, “20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 18.50 sıralarında, Gelendost ilçemize bağlı Bağıllı Köyü mülki sınırları içerisinde, Isparta-Konya D330 Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan bir midibüsün sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu aracın yol kenarındaki bahçeye devrilmesi neticesinde trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada araçta bulunan toplam 30 yolcudan 4 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 5’i ağır olmak üzere 26 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımız; Gelendost, Yalvaç ve Eğirdir ilçelerimizdeki hastanelere sev edilerek tedavi altına alınmıştır. Kaza ihbarının alınmasının ardından sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekiplerimiz süratle olay yerine intikal etmiş, gerekli müdahaleler ivedilikle gerçekleştirilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyor; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.” denildi.

Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 26 yaralı
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 26 yaralı
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 26 yaralı

Gelendost, Isparta, Gündem, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Isparta Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 26 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konteyneri basan damat, ayrılmak isteyen nişanlısını ve babasını öldürdü Konteyneri basan damat, ayrılmak isteyen nişanlısını ve babasını öldürdü
Fenerbahçe Beko, üst üste 3. kez şampiyon Fenerbahçe Beko, üst üste 3. kez şampiyon
Polonya’nın en yüksek devlet nişanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den geri alındı Polonya'nın en yüksek devlet nişanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den geri alındı
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi
Kılıçdaroğlu, “İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı mı“ sorusunu yanıtladı: Bilmiyorum Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı mı" sorusunu yanıtladı: Bilmiyorum
Kucağına aldığı çocuğuyla 8’inci kattan atladı: Anne öldü, çocuk ağır yaralandı Kucağına aldığı çocuğuyla 8'inci kattan atladı: Anne öldü, çocuk ağır yaralandı
Kılıçdaroğlu “FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum“ sözlerine açıklık getirdi Kılıçdaroğlu "FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum" sözlerine açıklık getirdi
CHP Genel Merkezinde gazetecilere hakaret eden partilinin biletini Kılıçdaroğlu kesti CHP Genel Merkezinde gazetecilere hakaret eden partilinin biletini Kılıçdaroğlu kesti
Ankara’da bir kişi vinçte sallandı: O anlar kameraya yansıdı Ankara'da bir kişi vinçte sallandı: O anlar kameraya yansıdı

21:09
Yüzlerce kilometre gelip evlilik teklifini özellikle İstanbul’da yaptı Bu ismi tanımayan yok
Yüzlerce kilometre gelip evlilik teklifini özellikle İstanbul'da yaptı! Bu ismi tanımayan yok
20:48
5 dolarla oturdu, 10 milyon dolarla kalktı
5 dolarla oturdu, 10 milyon dolarla kalktı
20:25
Aziz Yıldırım, Sadettin Saran’ın transfer ettiği yıldız ismi gönderiyor
Aziz Yıldırım, Sadettin Saran'ın transfer ettiği yıldız ismi gönderiyor
19:22
“Pişman değilim“ diyen Kılıçdaroğlu’ndan tepkiler sonrası yeni ’Demirtaş’ açıklaması: Hakkını sonuna kadar arayacağım
"Pişman değilim" diyen Kılıçdaroğlu'ndan tepkiler sonrası yeni 'Demirtaş' açıklaması: Hakkını sonuna kadar arayacağım
19:10
Netanyahu’dan İsrail ordusuna çifte emir: Vurma ama çıkma
Netanyahu'dan İsrail ordusuna çifte emir: Vurma ama çıkma
18:42
Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım
Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım
18:07
Bir kızını öldürdü, eşi ve diğer kızını ağır yaraladı
Bir kızını öldürdü, eşi ve diğer kızını ağır yaraladı
17:53
’Kapı gıcırtısı’ nedeniyle komşusunu çocukların gözü önünde katletti
'Kapı gıcırtısı' nedeniyle komşusunu çocukların gözü önünde katletti
16:21
İran “Hürmüz Boğazı’nı kapattık“ dedi, ABD görüşme için tarih verdi
İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
15:38
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan ittifak yapacakları partiyi açıkladı
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan ittifak yapacakları partiyi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 21:20:26. #7.12#
SON DAKİKA: Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 26 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.