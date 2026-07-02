Sinan Akçıl ve Murda Arasında Milli Marş Polemiği

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, resmi marşın kendi şarkısı olması gerektiğini söyleyen Sinan Akçıl, takım kaptanları Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'in rapçi Murda'nın şarkısının seçilmesi için baskı yaptığını öne sürdü. Akçıl, "Demek ki marşa onlar karar verdi." sözleriyle büyük ses getirdi. Sinan Akçıl'ın açıklamalarının ardından tartışma, müzik dünyasının dışına taşarak futbol gündemine de oturdu.

MURDA'DAN SERT TEPKİ GECİKMEDİ

Sinan Akçıl'a "Sinek kardeşim" diye hitap eden Murda, "Hani milli marş gönül işiydi? Kimse bu işten prim kasmasın diyordun. Bu işten en çok primi sen yaptın." sözleriyle sitem etti. Hızını alamayan Murda, "Sana omurga lazım. Git evinde pişti oyna. Benimle uğraşma." ifadelerini kullanarak tartışmayı daha da alevlendirdi. İki isim arasındaki kriz giderek büyüdü.

AKÇIL AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Akçıl, Murda'yı sert sözlerle hedef aldı. "Türk müzik tarihinde benim ancak getir götürümü yaparsın." diyen Akçıl, "İngiliz tişörtü giyerek milli takım marşı söylemeye çalışan, 'sevgili' diyemeyeceğim kişi." ifadelerini kullandı. Sözlerini sürdüren Akçıl, "Senin milliyetçiliğinle benimkini kıyaslamak için beton lazım." diyerek Murda'ya yüklendi.