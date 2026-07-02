Menajerinden açıklama! Icardi için dananın kuyruğu koptu

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken, Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino önemli bir açıklama geldi.

MENAJERİNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Elio Pino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray ile Mauro Icardi arasında sözleşme yenileme görüşmesinin 18 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştiğini doğruladı.

GÖRÜŞMELERDE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Elio Pino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 Mayıs 2026 tarihinde, Galatasaray ile Sayın Icardi'nin sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin bir görüşme gerçekleştirildi. Ancak tarafların beklentileri örtüşmediği için bu görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadı." ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMEDİ"

Arjantinli futbolcunun menajeri, 18 Mayıs'taki görüşmenin ardından taraflar arasında herhangi bir yeni toplantı yapılmadığını da açıklayarak, "Bu görüşmenin ardından herhangi bir yeni toplantı ya da müzakere yapılmadı. Ancak bu süreçte, sosyal medyada ve genel olarak medyada bize yönelik sistematik, organize ve kasıtlı bir karalama kampanyası yürütüldüğünü gözlemledik." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Sarı-kırmızılı formayla 4 başarılı yıl geçiren 33 yaşındaki Arjantinli yıldız, toplamda 134 maça çıktı ve 77 gol, 25 asistlik skor katkısı sağladı.